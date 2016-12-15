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Покупателям «Роснефти» могли помочь Газпромбанк и ВБРР

Glencore и инвестфонд Катара привлекли 7,4 млрд евро у итальянской Intesa Sanpaolo, но в сделке участвовали и российские банки
  • Алина Фадеева,
  • Александра Терентьева,
  • Виталий Петлевой,
  • Александра Прокопенко
  • / Ведомости
Один из собеседников «Ведомостей» говорит, что Газпромбанк профинансирует сделку в значительной степени
Один из собеседников «Ведомостей» говорит, что Газпромбанк профинансирует сделку в значительной степени
М. Стулов / Ведомости

Газпромбанк поможет Glencore и Катарскому инвестиционному фонду купить 19,5% акций «Роснефти», сообщило РБК со ссылкой на источники и подтвердили «Ведомостям» знакомый топ-менеджера обеих компаний («Роснефти» и Газпромбанка) и человек, близкий к «Газпромбанку». Еще один банк, который принимает участие в сделке, — ВБРР, дочерний банк «Роснефти», говорит человек, который знает это от высокопоставленного чиновника. О том, что сделку финансируют эти два банка, слышал и человек, близкий к совету директоров «Роснефти».

7 декабря «Роснефтегаз» заключил сделку о продаже 19,5% акций «Роснефти» консорциуму, в который вошли Катарский инвестиционный фонд и швейцарский трейдер Glencore, сумма продажи — 10,2 млрд евро.

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Акционеры дадут 2,5 млрд евро и 300 млн евро соответственно, остальное профинансирует итальянский банк Intesa Sanpaolo, сообщали «Роснефть» и Glencore. При этом в сделке будет участвовать синдикат из 4-5 банков, в том числе — российских, сообщал Glencore. Трейдер также предоставил гарантии по кредиту максимум на 1,4 млрд евро, которые в свою очередь полностью захеджированы в российских банках, сообщал Glencore. Какие это банки, компании не раскрывали. Представитель «Роснефти» отказался от комментариев. Представители Glencore, Intesa и Катарского фонда пока не ответили на вопросы «Ведомостей».

Один из собеседников «Ведомостей» говорит, что Газпромбанк профинансирует сделку в значительной степени, что снимет все риски для Intesa. Но конкретную сумму, а также степень участия ВБРР собеседники не называют.

В октябре «Роснефтегаз» получил разрешение разместить на депозитах в Газпромбанке до 1,8 трлн руб. ($29 млрд), сообщал Bloomberg со ссылкой на два источника и документы, с которыми ознакомилось агентство. Это подтверждал РБК источник в Минэкономразвития. Речь идет о предельной сумме депозитов, сделка между «Роснефтегазом» и банком была одобрена на годовом собрании акционеров холдинга, объяснял источник. «Роснефтегаз» может профинансировать сделку по приватизации, сообщало в ноябре Reuters со ссылкой на три источника. Правда, по данным агентства, «Роснефтегаз» мог предоставить средства на выкуп акций самой «Роснефти».

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35,5% Газпромбанка владеет «Газпром» (38,4% у Росимущества, 11% принадлежит «Роснефтегазу») еще 10% принадлежат госкорпорации ВЭБ, еще около 50% контролируют структуры ЗАО «Лидер» (контролируется НПФ «Газфонд») и самим «Газфондом» - это пенсионный фонд «Газпрома». В ноябре стало известно, что «Газпром» докапитализиует Газпромбанк на сумму до 85 млрд руб, это говорилось в меморандуме к размещению евробондов «Газпрома». Размещение допвыпуска акций планируется завершить в конце текущего - начале следующего года, говорил исполнительный вице-президент ГПБ Игнат Диркс в ходе телефонной конференции в среду. Средства нужны для развития банковского бизнеса и небанковского сектора группы, а также это позволит поддержать достаточность капитала банка, которая снижалась последнее время, объяснял топ-менеджер.

Приобретатели госактивов в рамках приватизации должны обладать либо собственными ресурсами, либо кредитными, но без участия госбанков, говорил Владимир Путин в феврале (цитата по «Интерфаксу»).

О каждом шаге, о проектах возможных, о возможных партнерах менеджмент докладывал в правительство, председатель правления компании Игорь Сечин рассказывал о том, какие есть варианты, говорил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью телеканалам: в конечном счете сложилась та модель, которая и была предъявлена.

Комментарии  ()
Д.Е.
21:24 15.12.2016
Дмитрий Гудков, по этой сделке, хорошо написал: @Так, главное не запутаться. 1. Сечин возглавляет «Роснефть». 2. «Роснефтью» владеет государственный «Роснефтегаз». 3. Сечин возглавляет совет директоров «Роснефтегаза». 4. «Роснефтегаз» кладет много-много денег на счет в «Газпромбанке». 5. «Газпромбанк» дает много-много денег в кредит зарубежным покупателям «Роснефти». 6. На них они покупают ее акции, что объявляется Путиным и Медведевым очень удачной сделкой. А теперь, уважаемые знатоки, вопрос. Так кто же все-таки заплатил за «Роснефть», и кому в итоге ее акции достались?@
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