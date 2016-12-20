Макроэкономика и бюджет

Бюджет получил деньги за 19,5% «Роснефти», прочее чиновникам не важно

Люди, близкие к участнику сделки, и сотрудник Intesa, с которым они помогли связаться, говорят, что банк уже выдал кредит
  • Алина Фадеева,
  • Маргарита Папченкова,
  • Галина Старинская
  • / Ведомости
Главное, что приватизация «Роснефти» дала деньги в бюджет, остальное не важно, считают чиновники
Главное, что приватизация «Роснефти» дала деньги в бюджет, остальное не важно, считают чиновники
М. Стулов / Ведомости

Официальный представитель банка Intesa Sanpaolo в понедельник сообщил, что участие банка в финансирование приватизационной сделки с 19,5% акций «Роснефти» «до сих пор в фазе рассмотрения» (цитата по Il Sole 24 Ore). В пятницу Financial Times писала, что регуляторы в Риме проверяют, соответствует ли условиям санкций участие Intesa Sanpaolo в финансировании сделки. Intesa – консультат «Роснефтегаза» (продавец акций «Роснефти») в сделке, а на него не распространяются санкции, говорил гендиректор Intesa Карло Мессина (цитата по Bloomberg).

Intesa выступает консультантом «Роснефтегаза» по сделке, пишет Reuters
Intesa Sanpaolo не решил, финансировать ли покупку акций «Роснефти»
Итальянский банк не знает и о расследовании финансовых регуляторов в отношении сделки

Два человека, близкие к участнику сделки, говорят, что итальянский банк уже финансирует сделку. Сотрудник Intesa, участвующий в сделке (его контакт предоставил другой участник сделки), утверждает, что решения, принятые советом директоров Intesa в отношении этой сделки, исполняются безусловно, детальные технические вопросы осуществляются в рамках установленных банком процедур. Intesa уже участвует в сделке, знает и федеральный чиновник.

Представитель Intesa не ответил на вопрос. Представитель «Роснефти» отказался от комментариев.

Структура сделки

«Роснефтегаз» продает 19,5% акций «Роснефти» консорциуму Glencore и Катарскому инвестиционному фонду (QIA), сообщил президенту Путину председатель совета директоров «Роснефтегаза» и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин 7 декабря. О консорциуме известно, что он создан Glencore и QIA на паритетной основе. Сумма сделки – 10,2 млрд евро (692,4 млрд руб.), еще 18,4 млрд руб. холдинг решил перечислить в бюджет в виде дивидендов. Новые акционеры «Роснефти» должны были предоставить 2,8 млрд евро, остальное – кредит Intesa и синдиката банков, сообщал Glencore. Человек, близкий к «Роснефти», говорил, что Intesa финансирует большую часть кредита. Glencore указывал, что в сделке участвуют и российские банки. Ее могли профинансировать «Газпромбанк» и ВБРР, говорили «Ведомостям» несколько источников.

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16 декабря «Роснефтегаз» отчитался о перечислении денег в бюджет, это подтвердил Минфин. «Роснефтегаз» планировал продать 19,5% «Роснефти» самой «Роснефти» и получить рубли, а «Роснефть» – консорциуму за валюту, говорил «Ведомостям» знакомый топ-менеджеров «Роснефти» и «Газпромбанка». Как деньги поступили в бюджет, он не знает. Продажа была прямая: «Роснефтегаз» продал акции консорциуму, уверяет высокопоставленный чиновник. В обжидании кредита Intesa сделку мог профинансировать Катарский инвестиционный фонд, считает знакомый топ-менеджера «Газпромбанка». Накануне сделки «Роснефть» экстренно разместила облигации на 600 млрд руб., бумаги на173 млрд мог купить Газпромбанк. Бумаги включены в ломбардный список ЦБ, банки могут под их залог получить кредит от ЦБ.

10 декабря «Роснефть» опубликовала сообщении о существенном факте – успешном завершении сделки. Но до сих пор ни «Роснефть», ни «Роснефтегаз», ни новые акционеры не сообщили в раскрытие о новом распределении долей в «Роснефти».

Информация о смене собственника пакета акций должна быть раскрыта в течение двух дней после закрытия сделки, но раскрывается только факт смены собственника, структура не раскрывается, говорит партнер юридической компании Art de Lex Евгений Арбузов. Информация в ЦБ направляется в течение десяти дней. Представитель ЦБ не ответил на запрос.

Законная непрозрачность

«Роснефтегаз» может вообще не сообщать о смене акционеров, уверен партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный: «У компании меньше 500 акционеров, она не имеет биржевых облигаций, ее акции не торгуются». «Роснефть» по положению ЦБ обязана раскрывать сделку, если сменилась контролирующая организация (более 50% в капитале или возможность назначать большинство членов совета директоров или единоличный исполнительный орган), говорит он. Но этого не произошло, у «Роснефтегаза» остался контроль. Тертычный говорит, что компания может признать сделку «имеющей существенное влияние на цену акций» и все же раскрыть ее, но это остается на усмотрение самой компании.

Топ-менеджер компании с премиальным листингом на Лондской бирже утверждает, что в случае если депозитарные расписки компании торгуются на Лондонской бирже, компания обязана раскрывать смену собственников от 5%.

Кто сейчас владеет акциями «Роснефти», получил ли этот пакет консорциум, представители Glencore, «Роснефти» и премьер-министра Наталья Тимакова комментировать отказались. Представитель QIA не ответил на вопрос.

Несколько высокопоставленных чиновников сказали, что раз деньги от сделки уже в бюджете, остальное неважно.

В подготовке участвовали Александра Прокопенко и Виталий Петлевой

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