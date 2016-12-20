Бюджет получил деньги за 19,5% «Роснефти», прочее чиновникам не важно

Люди, близкие к участнику сделки, и сотрудник Intesa, с которым они помогли связаться, говорят, что банк уже выдал кредит

Официальный представитель банка Intesa Sanpaolo в понедельник сообщил, что участие банка в финансирование приватизационной сделки с 19,5% акций «Роснефти» «до сих пор в фазе рассмотрения» (цитата по Il Sole 24 Ore). В пятницу Financial Times писала, что регуляторы в Риме проверяют, соответствует ли условиям санкций участие Intesa Sanpaolo в финансировании сделки. Intesa – консультат «Роснефтегаза» (продавец акций «Роснефти») в сделке, а на него не распространяются санкции, говорил гендиректор Intesa Карло Мессина (цитата по Bloomberg).

Два человека, близкие к участнику сделки, говорят, что итальянский банк уже финансирует сделку. Сотрудник Intesa, участвующий в сделке (его контакт предоставил другой участник сделки), утверждает, что решения, принятые советом директоров Intesa в отношении этой сделки, исполняются безусловно, детальные технические вопросы осуществляются в рамках установленных банком процедур. Intesa уже участвует в сделке, знает и федеральный чиновник.

Представитель Intesa не ответил на вопрос. Представитель «Роснефти» отказался от комментариев.

Структура сделки

«Роснефтегаз» продает 19,5% акций «Роснефти» консорциуму Glencore и Катарскому инвестиционному фонду (QIA), сообщил президенту Путину председатель совета директоров «Роснефтегаза» и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин 7 декабря. О консорциуме известно, что он создан Glencore и QIA на паритетной основе. Сумма сделки – 10,2 млрд евро (692,4 млрд руб.), еще 18,4 млрд руб. холдинг решил перечислить в бюджет в виде дивидендов. Новые акционеры «Роснефти» должны были предоставить 2,8 млрд евро, остальное – кредит Intesa и синдиката банков, сообщал Glencore. Человек, близкий к «Роснефти», говорил, что Intesa финансирует большую часть кредита. Glencore указывал, что в сделке участвуют и российские банки. Ее могли профинансировать «Газпромбанк» и ВБРР, говорили «Ведомостям» несколько источников.

16 декабря «Роснефтегаз» отчитался о перечислении денег в бюджет, это подтвердил Минфин. «Роснефтегаз» планировал продать 19,5% «Роснефти» самой «Роснефти» и получить рубли, а «Роснефть» – консорциуму за валюту, говорил «Ведомостям» знакомый топ-менеджеров «Роснефти» и «Газпромбанка». Как деньги поступили в бюджет, он не знает. Продажа была прямая: «Роснефтегаз» продал акции консорциуму, уверяет высокопоставленный чиновник. В обжидании кредита Intesa сделку мог профинансировать Катарский инвестиционный фонд, считает знакомый топ-менеджера «Газпромбанка». Накануне сделки «Роснефть» экстренно разместила облигации на 600 млрд руб., бумаги на173 млрд мог купить Газпромбанк. Бумаги включены в ломбардный список ЦБ, банки могут под их залог получить кредит от ЦБ.

10 декабря «Роснефть» опубликовала сообщении о существенном факте – успешном завершении сделки. Но до сих пор ни «Роснефть», ни «Роснефтегаз», ни новые акционеры не сообщили в раскрытие о новом распределении долей в «Роснефти».

Информация о смене собственника пакета акций должна быть раскрыта в течение двух дней после закрытия сделки, но раскрывается только факт смены собственника, структура не раскрывается, говорит партнер юридической компании Art de Lex Евгений Арбузов. Информация в ЦБ направляется в течение десяти дней. Представитель ЦБ не ответил на запрос.

Законная непрозрачность

«Роснефтегаз» может вообще не сообщать о смене акционеров, уверен партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный: «У компании меньше 500 акционеров, она не имеет биржевых облигаций, ее акции не торгуются». «Роснефть» по положению ЦБ обязана раскрывать сделку, если сменилась контролирующая организация (более 50% в капитале или возможность назначать большинство членов совета директоров или единоличный исполнительный орган), говорит он. Но этого не произошло, у «Роснефтегаза» остался контроль. Тертычный говорит, что компания может признать сделку «имеющей существенное влияние на цену акций» и все же раскрыть ее, но это остается на усмотрение самой компании.

Топ-менеджер компании с премиальным листингом на Лондской бирже утверждает, что в случае если депозитарные расписки компании торгуются на Лондонской бирже, компания обязана раскрывать смену собственников от 5%.

Кто сейчас владеет акциями «Роснефти», получил ли этот пакет консорциум, представители Glencore, «Роснефти» и премьер-министра Наталья Тимакова комментировать отказались. Представитель QIA не ответил на вопрос.

Несколько высокопоставленных чиновников сказали, что раз деньги от сделки уже в бюджете, остальное неважно.

В подготовке участвовали Александра Прокопенко и Виталий Петлевой