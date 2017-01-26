Россия останется крупнейшим экспортером энергоресурсов

Россия останется самым крупным экспортером первичных энергоресурсов в мире, говорится в прогнозе Вritish Petroleum (BP) о развитии мировой энергетики до 2035 г. Российский экспорт обеспечит более 4% мирового спроса. При этом экспорт нефти увеличится до 8,6 млн барр. в сутки, или 430 млн т. В 2016 г. российские компании продали за рубеж 254 млн т нефти (данные ЦДУ ТЭК, их приводит «Интерфакс»). Россия постепенно увеличит добычу до 12,2 млн барр. в сутки к 2035 г., что на 10% больше уровня 2016 г. (10,965 млн барр. в сутки). По этому показателю Россия будет уступать только США (19 млн барр. в сутки) и Саудовской Аравии (добыча ОПЕК, куда входит страна, составит 48 млн барр. в сутки), пишет ВР.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров