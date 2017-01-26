ТЭК
Статья опубликована в № 4249 от 26.01.2017 под заголовком: Главный экспортер

Россия останется крупнейшим экспортером энергоресурсов

BP прогнозирует, что к 2035 г. добыча нефти в стране вырастет на 10%, газа – на 28%
На фоне растущего спроса на мировых рынках производство газа в России к 2035 г. увеличится на 28% до 71 млрд куб. футов в сутки
На фоне растущего спроса на мировых рынках производство газа в России к 2035 г. увеличится на 28% до 71 млрд куб. футов в сутки
А. Гордеев / Ведомости

Россия останется самым крупным экспортером первичных энергоресурсов в мире, говорится в прогнозе Вritish Petroleum (BP) о развитии мировой энергетики до 2035 г. Российский экспорт обеспечит более 4% мирового спроса. При этом экспорт нефти увеличится до 8,6 млн барр. в сутки, или 430 млн т. В 2016 г. российские компании продали за рубеж 254 млн т нефти (данные ЦДУ ТЭК, их приводит «Интерфакс»). Россия постепенно увеличит добычу до 12,2 млн барр. в сутки к 2035 г., что на 10% больше уровня 2016 г. (10,965 млн барр. в сутки). По этому показателю Россия будет уступать только США (19 млн барр. в сутки) и Саудовской Аравии (добыча ОПЕК, куда входит страна, составит 48 млн барр. в сутки), пишет ВР.

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