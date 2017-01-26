Турция намерена продвигать непляжный отдых в стране

Статья опубликована в № 4249 от 26.01.2017 под заголовком: В Турцию только на пляж

Власти Турции намерены продвигать оздоровительный, гастрономический и исторический туризм. Цель – стать круглогодичным курортом, а также увеличить туристические потоки из России и с основных европейских рынков, Германии и Великобритании. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Наби Авджи, слова которого приводятся на сайте турецкого ведомства. Также Турция планирует снимать исторические сериалы о стране, сценарий одного из них уже разрабатывается, уточнил чиновник.