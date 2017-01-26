Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4249 от 26.01.2017 под заголовком: В Турцию только на пляж

Турция намерена продвигать непляжный отдых в стране

Российские туроператоры относятся к инициативе скептически
Власти Турции собираются продвигать непляжный отдых в стране
Власти Турции собираются продвигать непляжный отдых в стране
PIXABAY

Власти Турции намерены продвигать оздоровительный, гастрономический и исторический туризм. Цель – стать круглогодичным курортом, а также увеличить туристические потоки из России и с основных европейских рынков, Германии и Великобритании. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Наби Авджи, слова которого приводятся на сайте турецкого ведомства. Также Турция планирует снимать исторические сериалы о стране, сценарий одного из них уже разрабатывается, уточнил чиновник.

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