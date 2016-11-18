«Мы не разрешаем отелям вводить систему «все включено»

Гендиректор Cовета по туризму Сейшел Шерин Найкен рассказывает, как архипелаг заслужил репутацию направления для богатых и знаменитых и почему он никогда не будет конкурировать с Маврикием или Мальдивами

Въездной туризм за пару десятилетий превратил Сейшелы из просто россыпи островов с хорошим климатом и теплым океаном в рай на земле. Провозглашенные предыдущим президентом республики Джеймсом Аликсом Мишелем экономические реформы и курс на создание камерных и дорогих курортов, ориентированных на обеспеченную и взыскательную публику, преобразили жизнь в стране, получившей независимость от Великобритании лишь в 1976 г. На Сейшелах построили свои роскошные курорты Four Seasons, Hilton, Kempinski, Le Meridien, Raffles, и десятки тысяч богатых туристов, прилетающих на острова каждый год, сделали богатыми и просто хорошо обеспеченными многих из 93 000 жителей архипелага: ВВП Сейшел на душу населения, пересчитанный по паритету покупательной способности – $26 300, ВВП России – $25 400 (данные CIA Factbook за 2015 г.).

И только развитием люксового туризма власти Сейшел не ограничились: в 2006 г. появилась инициатива Seychelles Secrets. Под этим брендом простые жители Сейшел могут открывать небольшие гостиницы и просто сдавать внаем свои виллы и дома отдыхающим: ведь в самолетах, прилетающих на Сейшелы, надо заполнять салоны не только первого класса, но и экономического, солнце и океан одинаковы для всех, а больше туристов – это больше доходов для страны и ее граждан.

Естественно, число туристов нельзя увеличивать бесконечно: число приезжающих за год уже втрое превышает число местных жителей, и хрупкая природа дальнейшего роста может просто не выдержать (50% территории островов имеет статус природных парков). Поэтому власти Сейшел проводят масштабное исследование, чтобы определить, каков максимум туристов, который может переварить экосистема 115 островов архипелага, – а от этого зависит и количество отелей, которое еще можно построить, будущая пропускная способность аэропортов, вместимость яхтенных марин и многое другое... О том, как будет развиваться туризм на Сейшелах в будущем и что острова могут предложить россиянам, «Ведомостям» рассказала Шерин Найкен, генеральный директор Cовета по туризму Сейшел.

– Весной прошлого года в интервью CNN вы описывали 2015-й как год «восстановления». Но это было только начало года. Насколько хорошо закончился 2015 г. для туристической индустрии Сейшел и чего вы ожидаете от 2016 г.?

– 2015 год был отличный: по его итогам бизнес вырос на 19%, и это наш исторический рекорд как по росту, так и по числу принятых гостей: 276 000 человек. В этом году по итогам восьми месяцев мы пока фиксируем 9%-ный рост, но в целом по году планируем двузначный (в процентах) рост, поскольку два пиковых сезона у нас – это Пасха (март - апрель) и сентябрь - октябрь (исторически это европейские каникулы, но теперь к ним добавляются китайские). Плюс авиакомпания Condor начала выполнять второй рейс на Сейшелы. Загрузка первого самолета составила 252 пассажира при вместимости 258. С 31 октября полеты на Сейшелы начала Turkish Airlines. Через своих партнеров Turkish Airlines делает Сейшелы достижимыми для жителей городов, которым они ранее были недоступны.

– Но каково максимальное количество человек, которые способны принять острова, чтобы и ваша уникальная природа не пострадала, и туристы и местные жители чувствовали себя комфортно?

– Чтобы оценить это, мы как раз сейчас проводим масштабное исследование. Одна из его целей – понять, сколько отелей, каких и где мы можем себе позволить и когда пора прекращать строительство. Потому что чем больше отелей мы имеем, тем сложнее их заполнять и тем сильнее нагрузка на окружающую среду. Но я пришла в туризм из девелопмента и понимаю необходимость сохранения баланса между увеличением числа комнат и заботой об окружающей среде. Поэтому более 50% территории Сейшейльских островов является природоохранной зоной, где запрещено любое строительство. Мы хотим сохранить Сейшельские острова зелеными – чем они и известны. Если мы разрушим природу, наша туристическая индустрия исчезнет.

– Сейшельские острова известны как курорт для богатых. Но теперь вы начинаете его продвигать и как направление для людей с меньшим достатком.

– Да, но при этом для массового туризма мы не открываемся – всегда будут ценовые ограничения, потому что Сейшелы воспринимаются как дорогое направление. И это естественное ограничение останется: мы никогда не опустим наши цены, чтобы конкурировать с Маврикием или Мальдивами. И мы горды этим. Потому что наш продукт не имеет ничего общего с другими направлениями. Наше – эксклюзивный продукт для богатых и знаменитых. Мы добились этого.

– Чем вы отличаетесь?

– Туристы среднего класса хотят сервис «все включено» – поэтому они едут на Мальдивы и в Турцию. Но мы на Сейшелах не приветствуем такой тип отдыха, поскольку отель – это лишь часть впечатлений, которые вы можете получить. Чтобы получить представление о Сейшелах, вы должны выйти из отеля, увидеть жизнь, которой живут сейшельцы и нашу природу. Поэтому мы не разрешаем отелям вводить систему «все включено». Вы не должны все время есть в вашем отеле, вы должны выйти из него, посмотреть на повседневную жизнь – и, возможно, вы найдете более интересные варианты. И тогда вы вернетесь домой с дополнительными эмоциями и захотите вернуться на Сейшелы вновь. Вы сможете узнать, какие улицы в самой маленькой столице в мире, какие пляжи, какие рестораны... Вряд ли, сидя в ресторане у бассейна, вы захотите вернуться в него вновь – такой опыт вы можете получить где угодно.

Seychelles Tourism Board Пляж Сурс д'Аржан на острове Ла-Диг входит в список красивейших пляжей мира по мнению National Geographic 1/8 Seychelles Tourism Board Множество птиц обитает только на Сейшельских островах, например индийская сорочья славка (черная) 2/8 Seychelles Tourism Board Бухта Гранд-Анс 3/8 Seychelles Tourism Board Пляж Анс-Коко 4/8 Seychelles Tourism Board Достопримечательность столицы Сейшел - города Виктории - башня с часами 5/8 Seychelles Tourism Board Рыбный рынок 6/8 Seychelles Tourism Board Пляжи на острове Денис 7/8 Seychelles Tourism Board Аутентичная повозка, на которой катают туристов 8/8

– Сколько в среднем в день обходится туристу пребывание на Сейшелах?

– Точной статистики у нас нет, но, по данным Национального статистического бюро, это около $200 в день. Я не очень понимаю, как выводится эта цифра, но могу сказать, что у нас есть номера [в отелях], которые стоят $10 000 в день, и номера, которые стоят $50-70 в день. То есть у нас есть предложение для любого бюджета.

Ведь в самолете надо заполнять не только салон бизнес-класса, но и экономический. Там летают обычные люди. Обычные люди живут в обычных домах, не люксовых отелях. Мы задумались: почему не предоставить возможность нашим гражданам развивать малый бизнес, пансионы и гостевые дома? И в настоящий момент более 50% спальных мест на Сейшелах – это гостевые дома. Если вы хотите узнать настоящие Сейшелы, их людей и атмосферу – останавливайтесь в этих семейных отелях. Таким образом, мы одновременно создали дополнительные возможности [заработать] для сейшельцев и возможности для обычных людей, которые не могут позволить себе 5-звездочные отели, посетить нас.

– При этом у вас есть проект под названием Seychelles Secrets. На кого ориентирован он?

– В какой-то момент мы осознали, что есть категория гостей, которой нужен хороший сервис, но они не хотят останавливаться в пятизвездочных отелях, а хотят получить его в домашних условиях. И в рамках проекта Seychelles Secrets мы классифицировали дома по уровню минимального сервиса, который они готовы предоставлять. Их гости – другие по сравнению с теми, что останавливаются в гостевых домах, они готовы тратить больше, но одновременно они также хотят оставаться как можно ближе к реальной жизни, получить аутентичные впечатления. Концепт появился в 2006-2007 гг., но тогда четких критериев не было, а сейчас мы разбили систему градации на две: для люксовых средств размещения и для более простых.

Seychelles Secrets – это маркетинговый инструмент для тех сейшельцев, что готовы инвестировать в свою недвижимость [чтобы сделать ее более привлекательной для гостей], он дает им бренд, благодаря которому клиенты могут идентифицировать их.

– До девальвации рубля Россия была вашим четвертым рынком по количеству туристов. На каком месте мы сейчас?

– По результатом прошлого года – на восьмом. [В этом году] мы создали приложение для смартфонов и планшетов – это наш виртуальный туристический агент, который отвечает на множество вопросов: где остановиться, что делать, – и оно стало очень успешным. В феврале появится его русскоязычная версия.

– В Великобритании вы рекламировали Сейшелы как «люкс-направление не только для богатых». Как вы собираетесь продвигать Сейшелы в России?

– Восприятие Сейшел в Великобритании и России различается. Каждый раз, когда я приезжаю в Великобританию, меня атакуют вопросами: а я смогу отдохнуть на Сейшелах за 1000 фунтов? Они всегда ищут суперпредложения. Поэтому мы и запустили в Великобритании такую кампанию.

Но многие наши российские клиенты хотят отдыхать в пятизвездочных отелях, много тратить на дорогие товары. В отелях на еду и напитки больше всех тратят русские. В самых дорогих магазинах больше всех тратят русские, на втором месте – китайцы.

– Turkish Airlines начала полеты на Сейшелы в октябре. Прямой рейс из России вам нужен?

– В пиковый сезон – декабре-январе – нам нужен чартер из России. У «Аэрофлота» был такой рейс, и мы попробуем найти стимулы для «Аэрофлота», чтобы такой чартер вновь появился.

– На Сейшелах уже есть отели сетей Four Seasons, Hilton, Kempinski, Le Meridien, Raffles. Нужны ли вам отели других люксовых брендов и что вы делаете для того, чтобы привлечь их?

– Если говорить про сетевые отели, то, думаю, мы уже имеем crеme de la creme, но и для некоторых других место пока есть. Вскоре должен открыться Six Sences, и, надеюсь, Marriott тоже придет - это хорошая сеть для Сейшел. Сейчас мы уже избирательны в отношении того, какая сеть отелей к нам приходит, поскольку теперь для нас сетевые отели – это маркетинговый инструмент, через них Сейшелы получают дополнительную известность и позиционирование.

Теперь мы фокусируемся на курортах островов, которые уже подтвердили свою состоятельность: острова Норт, Денис, Фрегат – уже много историй успеха. Но у нас есть еще множество островов, на которых можно создать курорты в стиле Робинзона Крузо: один остров – один отель, настоящий эксклюзив с ограниченным числом посетителей. И это будет очень хорошо для страны, поскольку мы сможем получать дополнительные доходы, не увеличивая значительно число посетителей. Но я все время говорю: нам нужно увеличивать число гостей; не быстро, не сильно, но нужно, потому что свободные номера есть, а все места в самолетах должны быть заняты.

– В настоящий момент на Сейшелах действует мораторий на строительство больших отелей. Строительство каких отелей разрешено?

– Только тех, на которые уже получены разрешения. Все остальные проекты заморожены до тех пор, пока не будет завершено исследование, какое количество туристов Сейшелы готовы принять без ущерба для окружающей среды. Это исследование охватывает все аспекты: какое дополнительное количество туристов несет какую нагрузку на природу: есть ли для нового отеля в конкретном месте источники электричества, пресной воды, если нет, то сколько будет стоить их создание и к каким последствиям приведет и т д. Исследование ведется уже два года и почти закончено. После чего мы получим более четкие цели, какие группы туристов нам следует привлекать, чтобы увеличить доходы.

– На Сейшелах большой флот круизных яхт. Портовая инфраструктура ему соответствует?

– Флот продолжает расти. Сейчас у нас одна большая марина на острове Эден, правительство организует тендер для строительства второй марины. Потому что в декабре, например, свободных мест в марине нет абсолютно.

– Правительство Сейшел инициировало разработку программы сертификации местных отелей. Чем она будет отличаться от аналогичных программ, существующих в других странах?

– Такая программа нашей стране, которая сильно зависит от туризма, очень нужна. До сих пор отели сами себе присваивали звезды – на основании собственных стандартов и представлений. Система, которую разрабатываем мы, очень четкая: не будет «более люксовых» пятизвездочных отелей и «менее люксовых». В пятизвездочном отеле не может быть четырёхзвёздочного сервиса. Наша система градации будет предусматривать минимальный уровень сервиса для отелей каждой категории. Это ни в коем случае не способ «наказать» отели: сейчас мы много работаем с ними, чтобы они смогли сами оценить себя [по новой системе] и понять свои сильные и слабые стороны. Чтобы до того, когда новая грейдинговая система вступит в силу, у них было время улучшить свое предложение.

– Какой самый оригинальный критерий в вашей грейдинговой системе? Я читал, что пятизвездочные отели, например, должны будут обязательно включать в меню своих ресторанов блюда местной кухни.

– Мне больше всего нравится, что в систему оценки отелей также включены требования по представлению местного культурного наследия: не только блюда местной кухни, но и местные шоу, магазины с изделиями местных мастеров... Я уверена, что даже если ваш отель называется Four Seasons Seychelles, вы должны представлять местную культуру, не только пляжи и океан. Полагаю, что в этом смысле наша система оценки отелей – самая инновационная в мире и ни одна другая таких критериев не предусматривает.

– Кто основные инвесторы в гостиничную индустрию Сейшел?

– Государство больше не инвестирует – теперь это частный сектор. В большие отели ранее инвестировали иностранцы, но сейчас в туризм инвестируют и сейшельцы, объединяющиеся в консорциумы для строительства отелей. Например, Constance Ephelia – это один из крупнейших курортов [на острове Маэ] и 100% местные инвестиции.

Иностранные инвестиции, которые пришли в страну в прошедшее десятилетие, убедили сейшельцев, что и они могут участвовать в этом процессе. Я только что увидела статистику, которая показывает, что более 50% номерного фонда Сейшел уже приходится на гостевые дома и маленькие отели, хотя еще сравнительно недавно на большие отели приходилось более 60% номерного фонда. Это значит, что сейшельцы тоже пришли в гостиничную индустрию, и это хорошо – именно такую цель правительство себе и ставило. Потому что участие местных жителей в индустрии делает их заинтересованными в ее долгосрочном развитии и процветании.

– Вы живете в раю, а где вы отдыхаете?

– (Смеется.) В раю. Если я хочу отдохнуть [от суеты], то уезжаю на один из наших островов. А если хочется соединить отдых с шопингом (поскольку на Сейшелах выбор ограничен), то еду в ЮАР, Дубай или Париж. Но, по правде говоря, из-за специфики моей работы у меня не часто случается настоящий отпуск – обычно это несколько дней, которые я провожу с семьей и детьми.

– А не скучно жить в раю, где всегда хорошая погода и ничего не происходит?

– (Смеется.) Да много чего происходит! Но «Диснейлендом» мы стать не хотим – мы предлагаем гостям совершенно другое, и это больше, чем море и солнце: это спа-процедуры, йога, у нас разработаны прекрасные маршруты для пеших прогулок. Если вам нужен экстремальный отдых, у нас его вы тоже найдете: скалолазание, параглайдинг, джет-ски, дайвинг… Естественно, мы предлагаем те развлечения, которые органичны для наших островов.