«Газпром» проиграл иск к PGNiG

СП EuRoPol GAZ создано в 1993 г., владеет польской частью транзитного трубопровода Ямал – Европа
EuRoPol GAZ
«Газпром» проиграл в польском суде PGNiG по делу об изменениях в составе правления их совместного предприятия (СП) EuRoPol GAZ (по 48% принадлежит PGNiG и «Газпрому», 4% – у Gas Traiding, подконтрольной PGNiG), сообщила Polska Times. В ноябре 2013 г. PGNiG сменила двух членов правления EuRoPol Gaz, для того чтобы в правлении было преимущество польского акционера. Эти изменения оспорил «Газпром». 11 января окружной суд в Варшаве вынес решение в пользу PGNiG, завершая многолетние разбирательства, сообщило издание.