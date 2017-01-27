«Газпром» проиграл иск к PGNiG

«Газпром» проиграл в польском суде PGNiG по делу об изменениях в составе правления их совместного предприятия (СП) EuRoPol GAZ (по 48% принадлежит PGNiG и «Газпрому», 4% – у Gas Traiding, подконтрольной PGNiG), сообщила Polska Times. В ноябре 2013 г. PGNiG сменила двух членов правления EuRoPol Gaz, для того чтобы в правлении было преимущество польского акционера. Эти изменения оспорил «Газпром». 11 января окружной суд в Варшаве вынес решение в пользу PGNiG, завершая многолетние разбирательства, сообщило издание.

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