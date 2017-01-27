На пензенской ТЭЦ «Т плюса» обрушилась крыша

На пензенской ТЭЦ «Т плюса» в четверг обрушилась крыша
Министерство энергетики
В четверг в 13.05 на принадлежащей «Т плюсу» Пензенской ТЭЦ-1 из-за взрыва частично обрушилась кровля в машинном зале над турбогенератором мощностью 60 МВт, сообщило Минэнерго. Через 10 минут он был отключен. Последствий для потребителей не было, угрозы для работы оставшегося оборудования также нет. Погиб работавший на объекте сварщик. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека»).