ТЭК
Статья опубликована в № 4250 от 27.01.2017 под заголовком: Аварийный день «Т плюса»

На пензенской ТЭЦ «Т плюса» обрушилась крыша

Авария нарушила теплоснабжение города. Работы по восстановлению теплосетей должны завершиться к утру пятницы
На пензенской ТЭЦ «Т плюса» в четверг обрушилась крыша
На пензенской ТЭЦ «Т плюса» в четверг обрушилась крыша
Министерство энергетики

В четверг в 13.05 на принадлежащей «Т плюсу» Пензенской ТЭЦ-1 из-за взрыва частично обрушилась кровля в машинном зале над турбогенератором мощностью 60 МВт, сообщило Минэнерго. Через 10 минут он был отключен. Последствий для потребителей не было, угрозы для работы оставшегося оборудования также нет. Погиб работавший на объекте сварщик. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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