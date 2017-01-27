Торговля и услуги

«Магнит» намерен ускорить рост в 2017 году

В прошлом году компания резко замедлила экспансию
«Магнит» планирует открыть не менее 2740 магазинов, из них 1700 магазинов «у дома» и 1000 магазинов бытовой техники и косметики
«Магнит» планирует открыть не менее 2740 магазинов, из них 1700 магазинов «у дома» и 1000 магазинов бытовой техники и косметики
Н. Рыхлик / Ведомости

«Магнит» ждет роста выручки в 2017 г. на 9-13%, говорится в материалах компании. За текущий год ритейлер планирует открыть не менее 2740 магазинов, из них 1700 магазинов «у дома» и 1000 магазинов бытовой химии и косметики.

За весь 2016 год выручка компании не дотянула до собственного прогноза компании по росту на 14-16% и составила 1,07 трлн руб. (+12,8%). Компания замедлила темпы роста - всего сеть выросла на 1970 магазинов против 2378 в 2015 г.

«Магнит» Сергея Галицкого был крупнейшим продовольственным ритейлером страны три года
Торговая рокировка

В пятницу 27 января «Магнит» сообщил о слабых финансовых результатах за 2016 г. и IV квартал. Чистая прибыль сети сократилась на 15% год к году за IV квартал - до 13,44 млрд руб., по неаудированным данным компании по МСФО. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных «Интерфаксом», предполагал, что чистая прибыль ритейлера составила 14,9 млрд руб.

Квартальная EBITDA «Магнита» снизилась на 4,7% до 27,5 млрд руб. (консенсус - 28,56 млрд руб.). Рентабельность EBITDA составила 9,66% по сравнению с 11,09% годом ранее и 10,08% согласно средней оценке аналитиков.

«Пятерочка» команде

По результатам 2016 г. «Магнит» уступил лидерство по доле рынка торговли продовольственными товарами X5 Retail Group.

Выручка «Магнита» без учета магазинов косметики за 2016 г. составила 1 трлн руб. Таким образом, выручка X5 по итогам года оказалась на 26 млрд руб. больше, чем у конкурента.

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