«Магнит» намерен ускорить рост в 2017 году

«Магнит» планирует открыть не менее 2740 магазинов, из них 1700 магазинов «у дома» и 1000 магазинов бытовой техники и косметики

«Магнит» ждет роста выручки в 2017 г. на 9-13%, говорится в материалах компании. За текущий год ритейлер планирует открыть не менее 2740 магазинов, из них 1700 магазинов «у дома» и 1000 магазинов бытовой химии и косметики.

За весь 2016 год выручка компании не дотянула до собственного прогноза компании по росту на 14-16% и составила 1,07 трлн руб. (+12,8%). Компания замедлила темпы роста - всего сеть выросла на 1970 магазинов против 2378 в 2015 г.

В пятницу 27 января «Магнит» сообщил о слабых финансовых результатах за 2016 г. и IV квартал. Чистая прибыль сети сократилась на 15% год к году за IV квартал - до 13,44 млрд руб., по неаудированным данным компании по МСФО. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных «Интерфаксом», предполагал, что чистая прибыль ритейлера составила 14,9 млрд руб.

Квартальная EBITDA «Магнита» снизилась на 4,7% до 27,5 млрд руб. (консенсус - 28,56 млрд руб.). Рентабельность EBITDA составила 9,66% по сравнению с 11,09% годом ранее и 10,08% согласно средней оценке аналитиков.

По результатам 2016 г. «Магнит» уступил лидерство по доле рынка торговли продовольственными товарами X5 Retail Group.

Выручка «Магнита» без учета магазинов косметики за 2016 г. составила 1 трлн руб. Таким образом, выручка X5 по итогам года оказалась на 26 млрд руб. больше, чем у конкурента.