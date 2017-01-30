Туристический спрос на Петербург растет

Инфраструктура отстает от роста туристического потока
Евгений Егоров / Ведомости
В 2019 г. в Петербург приедет около 8 млн туристов, из которых до 3,5 млн составят иностранцы, сказано в социально-экономическом прогнозе, который представил в октябре 2016 г. комитет по экономической политике и стратегическому развитию. В этом году комитет ожидает сохранения такого же числа туристов, что и в 2016 г., – 6,9 млн человек, из них 2,9 млн – иностранцы. Комитет по туризму свои прогнозы пока не объявил, но сообщает, что турпоток демонстрирует положительную динамику.