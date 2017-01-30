Крупнейший продавец запчастей в рунете завершил акционерный конфликт

По итогам 2015 г. Exist.ru входил в число крупнейших онлайн-продавцов в России

Совладелец крупнейшего российского интернет-торговца автозапчастями Exist.ru Юрий Буковников стал единственным владельцем этого бизнеса, следует из данных ЕГРЮЛ по состоянию на начало января 2017 г.

По итогам 2015 г. Exist.ru входил в число крупнейших онлайн-продавцов в России и замыкал первую пятерку, по данным рейтинга Ecommerce Index Top-100, составленного аналитиками Data Insight и Ruward. Его онлайн-продажи эксперты оценивали в 17,3 млрд руб.

Онлайн-ритейлер в последний год работал в состоянии акционерного конфликта. Как сообщала газета «Коммерсант», Валерий Чикин, Юрий Поляков, владевшие тогда долями в «А+А эксист инфо», и Юрий Буковников решили продать 50% компании своему партнеру Владиславу Доморацкому за $25 млн в апреле 2016 г. Доля Доморацкого составляла 50%. Миноритариев поддерживало инвестиционное подразделение «Альфа-групп» А1.

По данным газеты, ранее Доморацкий был готов заплатить $10 млн в рассрочку на пять лет при условии, что Чикин и Поляков останутся на этот срок в компании, получая зарплату с бонусами. Доморацкий пояснял тогда изданию, что считает цену в $25 млн «необоснованно завышенной».

Представитель А1 подтвердила выкуп миноритариями доли у Доморацкого. Связаться с Доморацким пока не удалось.