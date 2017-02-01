Промышленность
Статья опубликована в № 4253 от 01.02.2017 под заголовком: Кляйнфельда – в отставку!

Инвесторы требуют отставки гендиректора Arconic Клауса Кляйнфельда

Они недовольны результатами компании, отделившейся от Alcoa
Инвесторы требуют отставки гендиректора Arconic Клауса Кляйнфельда
Инвесторы требуют отставки гендиректора Arconic Клауса Кляйнфельда
Faruk Pinjo / World Economic Forum

В ноябре прошлого года Клаус Кляйнфельд, тогда возглавлявший крупнейшую металлургическую компанию США Alcoa, принимал поздравления с успешным разделением ее на две части. Но с тех пор акции Arconic, в которую вошли, как считалось, наиболее привлекательные подразделения по производству деталей для аэрокосмической и автомобильной отраслей, выросли всего на 1,7%. А акции новой Alcoa, куда были выделены менее стабильные горнодобывающий бизнес и производство алюминия, подорожали на 66%. Теперь, по словам людей, знакомых с ситуацией, ряд крупнейших акционеров Arconic настаивают на отставке возглавившего ее Кляйнфельда.

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