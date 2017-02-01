Александр Винокуров собирает фармактивы

Винокуров станет косвенным владельцем 100% акций «СИА интернейшнл»
Д. Абрамов / Ведомости
Президент инвестподразделения «Альфа-групп», компании А1, Александр Винокуров выкупает оставшиеся доли фармбизнеса у наследников основателя дистрибутора лекарств «СИА интернейшнл» Игоря Рудинского. По условиям сделки Винокуров получит 50% акций «СИА интернейшнл лтд», 34% обыкновенных и 31% привилегированных акций завода «Синтез» в Кургане и 75% акций завода «Биоком», говорится в совместном заявлении сторон. В итоге Винокуров станет косвенным владельцем 100% акций «СИА интернейшнл», 51,6% голосов «Синтеза» и 75% акций «Биокома», следует из сообщения и документов компаний. Также в ходе сделки бизнесмен получит полный контроль над аптечным ритейлером «Мега фарм» (около 200 аптек в конце 2016 г.) – до сих пор 25% компании принадлежали «СИА интернейшнл».