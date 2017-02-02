Одежда олимпийской сборной будет не от Bosco

В 2016 г. на летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро мир увидел чиновников Международного олимпийского комитета (МОК), одетых в форму от Bosco

Компания ZA Sport стала лицензиатом Олимпийского комитета России (ОКР), заявил его президент Александр Жуков. «Мы утвердили лицензиата экипировки, победила компания ZA Sport. Надеюсь, в ближайшее время мы подпишем контракт», - цитирует Жукова ТАСС.

Представитель ZA Sport подтвердил «Ведомостям», что сейчас компания находится на стадии согласования контракта с ОКР.

Последние 15 лет, с 2002 г., официальным экипировщиком олимпийской и паралимпийской сборных России была группа компаний Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича. Контракт с ОКР у компании закончился в январе 2017 г. «Чтобы нам продолжать [сотрудничество с ОКР], нужно, чтобы пришло интересное взаимовыгодное предложение», - говорил осенью 2016 г. в интервью «Ведомостям» основной владелец группы Bosco Михаил Куснирович. Он подчеркивал, что привержен России, но у группы, по его словам, немало предложений из других стран, причем это не только просьбы спонсировать олимпийские сборные: многие готовы покупать у Bosco спортивную форму.

Ранее Bosco выиграла тендер и сменила Ralph Lauren в качестве официального экипировщика МОК: в 2016 г. на летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро мир увидел чиновников Международного олимпийского комитета (МОК), одетых в форму от Bosco.

Среди других претендентов на право стать лицензиатом экипировки Олимпийского комитета России была российская компания Forward, говорит источник «Ведомостей», знакомый с подготовкой конкурса. Именно эта компания, по его словам, считалась участниками рынка наиболее вероятным победителем.

На сайте ZA Sport говорится, что бренд был создан российским дизайнером Анастасией Задориной в 2012 г. и «специализируется на разработке корпоративного стиля и создании одежды для активного отдыха и путешествий». «Изделия отшиваются на собственном производстве в Москве, что позволяет оперативно выполнить заказ и учесть все пожелания клиентов», - говорится на сайте компании. Среди клиентов, указанных на сайте бренда, - «Транснефть», волейбольный клуб «Динамо Москва», сборная России по волейболу, аэропорт «Внуково».

ООО «За спорт» было создано только в конце 2016 г., по данным ЕГРЮЛ. Его 100%-ным владельцем является Анастасия Задорина. Гендиректор ООО - Денис Летуновский.

В апреле 2016 г. российский Forbes писал, что Задорина - дочь президента спортклуба «Динамо», руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ России Михаила Шекина. В 2014 г., как писал Forbes, Задорина организовала перед цирком на Цветном бульваре акцию по обмену предметов импортной одежды на ее футболки с надписями «В гробу я видел ваши санкции», «Тополь санкций не боится», «Санкции? Не смешите мои Искандеры». «Среди спонсоров Задориной структуры Алексея Хотина», девелопера и банкира, писал журнал.