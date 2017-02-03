Сервисы заказа такси испугались раскрытия данных о поездках

За последние два года стоимость поездки на такси в Москве снизилась на треть благодаря усилению конкуренции

Московские чиновники обязали мобильные сервисы заказов такси передавать данные о поездках в режиме реального времени. Соответствующее постановление «О мерах по совершенствованию организации таксомоторных пе­ревозок» мэр Москвы Сергей Собянин подписал 24 января 2016 г. До сих пор московским чиновникам не удавалось договориться с некоторыми из таких сервисов.

Согласно постановлению службы заказа такси, традиционные и мобильные агрегаторы (Uber, Gett и «Яндекс.Такси»), обязаны предоставлять в Единую региональную навигационно-информационную систему Москвы (РНИС) данные о местоположении автомобилей. Они должны будут также указывать номер разрешения на перевозку пассажиров, номер государственного регистрационного знака такси. Порядок и сроки, в которые компании необходимо передавать эти данные, департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы должен определить регламентом, следует из текста постановления.

«Ведомости» ознакомились с предложениями департамента транспорта. Проект регламента информационного взаимодействия служб заказа такси и РНИС был направлен участникам рынка во вторник, 31 января, около 17 часов. Ответы от участников рынка чиновники принимали до 13 часов 1 февраля. Представитель департамента транспорта подтвердил разработку проекта регламента. Представители «Яндекс.Такси» и Gett сказали, что получили проект; представитель Uber не ответил по существу.

Поездки подешевели 500 рублей составила средняя стоимость поездки на такси в Москве в 2016 г., по данным департамента транспорта города. За три года эта цифра снизилась на 30%, подсчитали чиновники: средняя цена в 2014 г. – около 700 руб.

Основной пункт, который испугал участников рынка, – данные, которые им необходимо передавать городу, будут являться открытыми в соответствии с требованием постановления правительства России от 10 июля 2013 г. № 583. Такие данные «могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации», сказано в проекте регламента. Такси должны будут передавать данные от бортового оборудования не реже одного раза в 20 секунд, в том числе дату и время с точностью до миллисекунд, широту, долготу, скорость и путевой угол, отмечается там же.

Для компаний распространение подобной информации неприемлемо – с ее помощью можно будет отслеживать финансовые показатели компании, а они относятся к сведениям, составляющим коммерческую тайну, возмущен сотрудник одной из компаний – агрегаторов заказов такси. По его словам, кто, куда и когда едет – «самые чувствительные данные»: по ним можно понять всю экономику компании по Москве в условиях известных тарифов, поясняет он. «Нас также тревожит предложение сделать такие данные открытыми», – соглашается его коллега в другом агрегаторе заказов такси. Его компания уже направила свои замечания департаменту транспорта города.

Данные РНИС станут доступны только оператору системы (ГКУ «ЦОДД») и будут использоваться лишь для городского планирования и аналитики, уверяет представитель департамента транспорта. По его мнению, передача информации – «еще один механизм защиты пассажиров в нестандартных ситуациях». Чиновники рассчитывают, что с помощью данных они смогут планировать дополнительные стоянки такси, «комплексные проекты организации дорожного движения, в том числе проекты организации выделенных полос и др.».

До сих пор московские чиновники смогли договориться о передаче таких данных только с одним агрегатором заказов такси из трех крупнейших – «Яндекс.Такси». Последний передает такие данные с 2015 г., говорит представитель департамента транспорта. «Яндекс Такси», подтверждает его представитель, первым из агрегаторов начал передавать городу обезличенную информацию о машинах такси.

Соглашения о передаче данных с основными участниками рынка такси уже подписаны, утверждает представитель департамента. По его словам, при подготовке проекта регламента предложения участников рынка уже были учтены, «ряд участников рынка уже прислали комментарии к проекту регламента». Работа по утверждению регламента завершится в середине февраля, добавил представитель департамента транспорта.

Такси-агрегаторы Gett и Uber предоставляют лишь статистическую информацию (номер машины, данные о водителе и проч. – «Ведомости») о своей работе с 2016 г., отмечает представитель департамента. При этом данные непосредственно о местонахождении, маршруте и передвижении подключенных к ним автомобилей (так называемые треки поездок) ни одна из этих компаний городу не передает, подтверждает сотрудник одного из агрегаторов. Для передачи треков агрегаторам нужно разработать программное обеспечение, оно дорогостоящее, расходы на разработку компании могут частично заложить в комиссию для перевозчиков, что скажется на стоимости поездок для пассажиров, говорит один из собеседников «Ведомостей».

«Наши взаимоотношения с департаментом транспорта Москвы регулируются соглашением о взаимодействии в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы, которое мы неукоснительно соблюдаем», – заявил представитель Uber.

В подготовке статьи участвовала Бэла Ляув