Промышленность

Сын Аркадия Ротенберга Игорь стал акционером Тульского патронного завода

Эту отрасль, возможно, скоро ждут серьезные оборонные заказы
ТПЗ стал вторым самостоятельным бизнес-проектом Игоря Ротенберга
ТПЗ стал вторым самостоятельным бизнес-проектом Игоря Ротенберга
Галкин Николай / ТАСС

О смене акционеров сообщил Тульский патронный завод (ТПЗ): Ротенберг купил 46,176% акций предприятия у Алексея Соловова, став крупнейшим акционером. Еще 46,173% акций ТПЗ принадлежат Столичной паевой компании (на паритетных началах учреждена в 2008 г. Валентиной Гапошкиной и Натальей Курт). Почему Ротенберг заинтересовался этим бизнесом – не ясно. Представитель от комментариев отказался. Не удалось связаться с Солововым, который с 2000 г. руководил заводом. Соловов и Столичная паевая компания много лет владеют ТПЗ и вторым после него предприятием по оборотам – Ульяновским патронным заводом (в нем у них по 50%).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике