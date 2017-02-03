Сын Аркадия Ротенберга Игорь стал акционером Тульского патронного завода

ТПЗ стал вторым самостоятельным бизнес-проектом Игоря Ротенберга
Галкин Николай / ТАСС
О смене акционеров сообщил Тульский патронный завод (ТПЗ): Ротенберг купил 46,176% акций предприятия у Алексея Соловова, став крупнейшим акционером. Еще 46,173% акций ТПЗ принадлежат Столичной паевой компании (на паритетных началах учреждена в 2008 г. Валентиной Гапошкиной и Натальей Курт). Почему Ротенберг заинтересовался этим бизнесом – не ясно. Представитель от комментариев отказался. Не удалось связаться с Солововым, который с 2000 г. руководил заводом. Соловов и Столичная паевая компания много лет владеют ТПЗ и вторым после него предприятием по оборотам – Ульяновским патронным заводом (в нем у них по 50%).