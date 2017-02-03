Белоруссия обратилась в суд из-за сокращения поставок российской нефти

По данным «Газпрома», с января по сентябрь 2016 г. белорусские потребители накопили задолженность за поставки газа в размере $340 млн, а за весь год задолженность достигает $500 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика подала в суд на Россию из-за сокращения поставок нефти. «Но разве это нормально, когда самые близкие две республики, самые родные люди начинают "репу драть"?» — комментирует Лукашенко ситуацию, сложившуюся вокруг нефтегазового спора с Россией (цитата по «Интерфаксу»). По словам президента, республика обратилась в суд «согласно нашим договоренностям».

Чего конкретно будут касаться судебные разбирательства — контракта на поставку газа или прокачки нефти — и в какой суд подана жалоба, он не уточнил.

По данным «Газпрома», с января по сентябрь 2016 г. белорусские потребители накопили задолженность за поставки газа в размере $340 млн, а за весь год задолженность достигает $500 млн. Конфликт между Россией и Белоруссией по вопросу задолженности за газ привел к тому, что Россия в III квартале 2016 г. сократила поставки нефти в республику с 5,3 млн т до 3,5 млн т. В I квартале 2017 г. график предусматривает прокачку в страну 4 млн т вместо 5,5 млн т, как это было два года назад.

Переговоры Москвы и Минска по транзиту нефти продолжаются. В конце 2016 г. председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко встретился с представителями ФАС России и обсудил пересмотр тарифов на прокачку нефти. Он, в частности, заявил, что белорусские тарифы на прокачку — одни из самых низких по всему маршруту. Белоруссия хотела увеличить тариф на 20,5%, а российская сторона настаивала на индексации на 5,5%. С 1 февраля до 31 марта Белоруссия повышает тарифы на прокачку нефти по своим магистральным трубопроводам на 7,7%.

Сегодня Лукашенко заявил, что его страна сможет обойтись без российской нефти и не намерена жертвовать свободой и независимостью. «Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло. Понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно <…> но свобода, независимость — это очень рентабельно, и это не оценивается никакими деньгами, никакими числами», — сказал Лукашенко.

Еще в январе Лукашенко поручил найти альтернативу российской нефти. «Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами», — говорил он.