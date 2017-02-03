Лукашенко привлек руководителя Россельхознадзора к уголовной ответственности

В декабре 2016 г. Лукашенко во время пресс-конференции в Минске раскритиковал Россельхознадзор за излишние претензии к продукции, импортируемой в Россию из Беларуси

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил министру внутренних дел страны Игорю Шуневичу возбудить дело в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта. Об этом Лукашенко сообщил на пресс-конференции с представителями общественности и СМИ. «Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству», - заявил президент Белоруссии.

В декабре 2016 г. Лукашенково время пресс-конференции в Минске раскритиковал Россельхознадзор за излишние претензии к продукции, импортируемой в Россию из Белоруссию. «У нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно. Оказывается, у него кусок мяса из Беларуси, или стакан молока, или кусок хлеба застревают, продукция не та. И правительство (России - «Ведомости») при этом молчит», - сказал президент.

В начале января Данкверт обвинил Белоруссию в реэкспорте в Россию украинской говядины. Об этом он заявил в интервью «Российской газете». 28 января Россельхознадзор ограничил ввоз говядины двух белорусских предприятий - ООО «Онэксимпрод» и Лельчицкое райпо ОСП «Производственный комбинат».

Россельхознадзор спокойно относится к претензиям Лукашенко, заявила «Ведомостям» представитель службы Юлия Мелано. Действия службы совершенно легальны, в полной мере соответствует международному и российскому законодательству и направлены на защиту российских граждан от употребления небезопасной и некачественной продукции, добавила Мелано.

Вопрос с возбуждением уголовного дела против Сергея Данкверта МВД Республики Беларусь носит четко прослеживаемый политический характер, говорит управляющий партнер BMS Law Firm адвокат Алим Бишенов. «Становится очевидным фактом то, что в последнее время между Россией и Белоруссией отношения становятся все сложнее и сложнее, на это много причин. По моему мнению, таким образом Лукашенко хочет просто «показать позицию», - говорит адвокат. «Если говорить с точки зрения норм материального и процессуального права, анализируя ситуацию вне политического контекста, – я думаю, что данному делу не дадут ход. Слишком сложный порядок реализации процессуально», - полагает Бишенов.

Лукашенко также выразил неудовлетворение сокращением поставок российской нефти. «Спор шел только по газу, а они стали резать нефть. Мы обратились, конечно, в суд, согласно нашим договоренностям», - заявил он. Поставки российской нефти в Белоруссию были сокращены по решению российского правительства, после того как в прошлом году образовался долг республики за газ в размере $550 млн после того, как Минск принял решение платить за газ по российским ценам, что не было признано «Газпромом» и российской стороной.

Лукашенко также обвинил Россию в нарушении договора о границе между странами. «Один министр, пусть даже сильный, эфэсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ. Это что, нормально?» - сказал Лукашенко, комментируя введение Россией погранзоны на границе с республикой (цитата по ТАСС).

Он назвал действия Москвы «чисто политическим выпадом», подчеркнув, что «это бездумные, нескоординированные шаги».

9 января Белоруссия объявила о безвизовом режиме для граждан 80 стран, включая Евросоюз и США. Россия приняла решение ввести с 7 февраля пограничную зону на границе с Белоруссией. Руководитель пресс-службы МИД Белоруссии Мария Ваньшина упрекнула Москву в не согласованном с Минском решении о создании погранзоны на границе с Белоруссией и заявила, что такие действия ведут к восстановлению полноценного контроля на границе, отмененного более 20 лет назад, и нарушают ранее достигнутые договоренности.

На пресс-конференции Лукашенко прокомментировал вчерашние сообщения о выходе Беларуси из ЕАЭС и Союзного государства. Он назвал эту информацию «полным вымыслом».

Президент Белоруссии отметил, что российско-белорусские отношения переживают кризис, причины которого кроются также и в определенных силах в руководстве России. «Действительно, там (в России) разные силы. К сожалению, они сегодня разные и в руководстве страны. И, что очень плохо, что некоторые вещи расходятся с мнением и решениями самого президента», - сказал Лукашенко (цитата по «Интерфаксу»).

Назвав российского коллегу своим другом, Лукашенко не стал скрывать, что между ними случаются ссоры. «Мы действительно дружны, хоть мы и ссоримся больше, чем любой другой президент с президентом... Но мы настолько близки - и не только с Россией, но и с Украиной, Казахстаном, особенно с Нурсултаном Назарбаевым», - подчеркнул при этом белорусский лидер.