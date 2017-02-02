Белоруссия прокомментировала решение России о введении погранзоны

Россия приняла решение об установлении погранзоны на границе с Белоруссией без предварительного уведомления. Об этом сообщает издание «БелТА» со ссылкой на главу пресс-службы МИД Белоруссии Марию Ваньшину.

«На данном этапе хотелось бы выделить два важных аспекта. Во-первых, вопреки всем существующим договоренностям, регулирующим охрану государственных границ двух стран и порядок их пересечения, российская сторона приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления», – сказала она. Ваньшина добавила, что «не стоит сейчас драматизировать ситуацию».

«Во-вторых, у многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе, отмененного более 20 лет назад. А это идет вразрез с целым рядом существующих договоренностей, предусматривающих базовый принцип открытости границ между Республикой Беларусь и Российской Федерацией», - отметила Ваньшина. Представитель белорусского МИДа отметила, что инициатива не исходила со стороны республики.

Ранее сообщалось, что Россия приняла решение ввести с 7 февраля пограничную зону на границе с Белоруссией. Региональным пограничным управлениям России предписано «установить места и время въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону; организовать установку предупреждающих знаков на въездах в пограничную зону».