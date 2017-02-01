В ФСБ распорядились установить пограничную зону на границе с Белоруссией

Пограничная зона установлена на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Белоруссией, это предусмотрено приказами директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, которые опубликованы на портале правовой информации.

Пограничные зоны устанавливаются для «создания необходимых условий охраны государственной границы России», говорится в документах.

В соответствии с приказами главы ФСБ региональные управления в Смоленской, Псковской, Брянской областях должны будут установить места и время для въезда и прохода лиц, а также транспортных средств в пограничную зону, организовать установку предупреждающих знаков. Ранее пограничной зоны на границах субъектов России с Белоруссией не было.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 января подписал указ об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан. «Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более пяти суток при въезде через пункт пропуска через государственную границу "Национальный аэропорт Минск" для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства», - сообщила тогда пресс-служба белорусского президента.

По ее информации, в первую очередь, это благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнеры Белоруссии и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан. Новые правила охватывают также неграждан Латвии и лиц без гражданства Эстонии.

В Кремле назвали внутренним делом Минска введение Белоруссией безвизового режима для стран Евросоюза и ряда других зарубежных государств, отметив, что с Москвой этот шаг согласовывался.

По словам источника «Ведомостей» в спецслужбах, решение о создании пограничной зоны вызвано необходимостью пограничного контроля в отношении граждан третьих стран, прибывающих в Беларусь согласно решению о безвизовых поездках. Граждан России и Белоруссии пограничный контроль, по его словам, не касается и они смогут проезжать пункты контроля по предъявлению своих документов.