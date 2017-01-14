Что будет с Россией в 2017 году
- Ольга Кувшинова
- / Ведомости
В последний день работы Гайдаровского форума участники секции «Политические тенденции: оценки, анализ, прогноз» ответили на вопросы, почему в России ничего не меняется и какие основные события произойдут в стране или повлияют на нее извне в 2017 г.
Правда, прогнозы прошлого года не сбылись, а произошедшего, наоборот, почти никто не предсказывал, подвел итоги в начале сессии ее модератор – президент фонда «Перспектива» Леонид Гозман. Ошибкой оказались ожидания, что «холодильник победит телевизор», что кто-либо из оппозиционных кандидатов пройдет в Госдуму, а вот расширение военного участия России в Сирии предвидел лишь один эксперт.
В экспертном сообществе возобладали ощущения продолжения инерции общественно-политической жизни – за такой сценарий проголосовали 80% экспертов, рассказал Гозман: «Зашкаливает, как рейтинг [президента России Владимира] Путина». Эксперты не верят в смену курса и ждут продолжения политики мягкого подавления. Это отразилось и в оценках текущей ситуации, и в прогнозах: значимых перемен – по крайней мере, к лучшему - большинство участников экспертного опроса не ждет, а перемены внешние сулят в основном одни неприятности.
По мнению заведующего лабораторией методологии оценки регионального развития НИУ ВШЭ Николая Петрова, главным событием внутренней политической жизни в 2016 г. стали кадровые перестановки, в том числе смена руководителя администрации президента 63-летнего генерал-полковника Сергея Иванова на 44-летнего Антона Вайно, почти всю жизнь проработавшего в администрации и правительстве. «Этот год был необыкновенно важным, и я не согласен с тем, что просто началась смена поколений. Скорее – с этой сменой поколений кардинально меняется вся политическая конструкция: если раньше вокруг Путина были партнеры, младшие партнеры и верные слуги, то сегодня партнеры уходят или ушли, остаются верные слуги, что кардинально меняет ситуацию. Это маневр, который подавил потенциальное сопротивление элит смене курса». Тем самым Кремль, считает Петров, готовился к кардинальным переменам, которые и произойдут в 2017 г. «Мы находимся в штопоре, другое дело – тот мир, который из окошка самолета год назад выглядел как более стабильный и надежный, сегодня тоже весь трясется», - отметил он. Поэтому смена пилота находящегося в штопоре самолета уже невозможна, но в 2017 г. будет резкий маневр, прогнозирует Петров: либо либерально-экономические реформы при закручивании гаек в политической сфере, либо – движение в сторону еще большего авторитаризма. Выбор будет зависеть в том числе от того, как будут развиваться события на внешней арене, ожидает Петров: «В частности, от того, получится ли «медовый месяц» с [избранным президентом США Дональдом] Трампом, на который сейчас многие рассчитывают».
Если мы в штопоре, то пора открывать бутылку, что население и делает, сострил член правления Фонда Егора Гайдара Андрей Колесников. Вероятность длительной инерции была очевидна ему еще в 2012 г., признался он, а источник ошибок – экстраполяция прошлого опыта на текущие и будущие события: в отличие от советского времени сейчас экономика рыночная, «у нас есть еда, и она не исчезает, несмотря на наступление государства на эту самую рыночную экономику». Поэтому никакой битвы холодильника с телевизором нет – они каждый на стороне друг друга, рассказал Колесников: «Открываешь холодильник – а там телевизор, а по телевизору показывают холодильник». Главным событием в России в 2017 г. станет отсутствие событий, считает Колесников: «Это будет год подготовки к событиям 2018 г.». Самой значимой внешней тенденцией 2017 г. будет «расширение зоны трампизации» в западном мире, ожидает он: на президентских выборах во Франции победит кандидат, более лояльно относящийся к Путину. Но радикально отношения с Россией это вряд ли изменит: предсказывать тренд на сближение нового Запада траблмейкеров с Путиным пока еще рано, считает Колесников.
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