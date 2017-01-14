Что будет с Россией в 2017 году

В последний день работы Гайдаровского форума участники секции «Политические тенденции: оценки, анализ, прогноз» ответили на вопросы, почему в России ничего не меняется и какие основные события произойдут в стране или повлияют на нее извне в 2017 г.

Правда, прогнозы прошлого года не сбылись, а произошедшего, наоборот, почти никто не предсказывал, подвел итоги в начале сессии ее модератор – президент фонда «Перспектива» Леонид Гозман. Ошибкой оказались ожидания, что «холодильник победит телевизор», что кто-либо из оппозиционных кандидатов пройдет в Госдуму, а вот расширение военного участия России в Сирии предвидел лишь один эксперт.

В экспертном сообществе возобладали ощущения продолжения инерции общественно-политической жизни – за такой сценарий проголосовали 80% экспертов, рассказал Гозман: «Зашкаливает, как рейтинг [президента России Владимира] Путина». Эксперты не верят в смену курса и ждут продолжения политики мягкого подавления. Это отразилось и в оценках текущей ситуации, и в прогнозах: значимых перемен – по крайней мере, к лучшему - большинство участников экспертного опроса не ждет, а перемены внешние сулят в основном одни неприятности.

По мнению заведующего лабораторией методологии оценки регионального развития НИУ ВШЭ Николая Петрова, главным событием внутренней политической жизни в 2016 г. стали кадровые перестановки, в том числе смена руководителя администрации президента 63-летнего генерал-полковника Сергея Иванова на 44-летнего Антона Вайно, почти всю жизнь проработавшего в администрации и правительстве. «Этот год был необыкновенно важным, и я не согласен с тем, что просто началась смена поколений. Скорее – с этой сменой поколений кардинально меняется вся политическая конструкция: если раньше вокруг Путина были партнеры, младшие партнеры и верные слуги, то сегодня партнеры уходят или ушли, остаются верные слуги, что кардинально меняет ситуацию. Это маневр, который подавил потенциальное сопротивление элит смене курса». Тем самым Кремль, считает Петров, готовился к кардинальным переменам, которые и произойдут в 2017 г. «Мы находимся в штопоре, другое дело – тот мир, который из окошка самолета год назад выглядел как более стабильный и надежный, сегодня тоже весь трясется», - отметил он. Поэтому смена пилота находящегося в штопоре самолета уже невозможна, но в 2017 г. будет резкий маневр, прогнозирует Петров: либо либерально-экономические реформы при закручивании гаек в политической сфере, либо – движение в сторону еще большего авторитаризма. Выбор будет зависеть в том числе от того, как будут развиваться события на внешней арене, ожидает Петров: «В частности, от того, получится ли «медовый месяц» с [избранным президентом США Дональдом] Трампом, на который сейчас многие рассчитывают».

Валерий Шарифулин/ТАСС «Говорить, удовлетворен я или нет [курсом рубля], - а вы удовлетворены текущими ценами на нефть, предположим? Правительство не отвечает за рубль, рубль у нас плавающий. Поэтому он зависит от того, сколько валюты в страну поступило, какой отток капитала, какой спрос на валюту в настоящий момент», - сказал журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах форума (цитата по «Интерфаксу») 1/10 Валерий Шарифулин/ТАСС «Значительно лучше [ситуация в экономике], чем год назад. Наши ожидания позитивны, и об этом говорит премьер-министр, вчера мы это обсуждали на совещании у президента», - сказал журналистам в кулуарах форума первый вице-премьер Игорь Шувалов 2/10 А. Гордеев /Ведомости В последние годы в основном росли социальные и оборонные расходы бюджета, посетовал руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Чтобы предотвратить раздувание «социалки», нужна сбалансированная пенсионная система и повышение пенсионного возраста - только один из ресурсов, считает он: «Когда говорим о повышении возраста, мы говорим о том, чтобы платить достойную пенсию в будущем» 3/10 Валерий Шарифулин/ТАСС «Мы довольно давно уже договорились не трогать налоговую систему. В конце года президент сказал, я сказал, что вопрос прогресса по налогам на доходы физических лиц сейчас в повестке дня не стоит», - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Ранее, выступая на форуме, вице-премьер Ольга Голодец сообщила журналистам, что тема прогрессивной шкалы НДФЛ обсуждается в правительстве 4/10 А. Гордеев / Ведомости «У нас есть серьезнейшая проблема – это МРОТ и численность людей, которые получают этот МРОТ. К сожалению, эта цифра у нас держится на уровне 4,9 млн человек – столько людей у нас получают заработную плату ниже МРОТа», – отметила вице-премьер Ольга Голодец в ходе Гайдаровского форума (цитата по «Прайму») 5/10 Валерий Шарифулин/ТАСС «Те, кто будет ждать и откладывать принятие решений по инвестициям на более поздний срок, окажутся в менее выгодном положении. Поэтому я всех иностранных коллег приглашаю делать инвестиции» – так министр экономического развития Максим Орешкин призвал иностранный бизнес активнее инвестировать в российскую экономику (цитата по ТАСС) 6/10 Валерий Шарифулин/ТАСС Татарстан ведет переговоры с крупными кредиторами Татфондбанка о конвертации их долга в капитал, сообщил журналистам в кулуарах форума президент республики Рустам Минниханов. «Есть компании, которые держат там [в Татфондбанке] депозиты. С ними ведём переговоры, если появится санатор, чтобы они капитализировали свои депозиты» (цитата по «Интерфаксу») 7/10 А. Гордеев / Ведомости «Нет, мы не поддерживаем, мы считаем, что это несправедливо», - заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров, отмечая, что штрафовать интернет-пользователей за скачивание пиратского контента не стоит (цитата по «Интерфаксу») 8/10 Станислав Красильников/ТАСС «В 2016 г. были отозваны лицензии 97 кредитных организаций, 68 из них были признаны банкротами. 59 из них имели заключение о недостоверности годовой отчетности», – сообщил главный аудитор ЦБ Валерий Горегляд. По его словам, лицензии были отозваны у 17 НПФ, 69 страховых компаний и 32 управляющих компаний (цитата по ТАСС) 9/10 А. Гордеев / Ведомости «В 2000 г. из 100 занятых высшее образование имели 22 человека. В 2015 г. - 32 человека. К 2025 г. занятых, имеющих высшее образование, будет около половины, и Россия станет практически мировым лидером [по доле работников с высшим образованием]», - прогнозировал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов (на фото слева), выступая на форуме (цитата по «Интерфаксу») 10/10

Если мы в штопоре, то пора открывать бутылку, что население и делает, сострил член правления Фонда Егора Гайдара Андрей Колесников. Вероятность длительной инерции была очевидна ему еще в 2012 г., признался он, а источник ошибок – экстраполяция прошлого опыта на текущие и будущие события: в отличие от советского времени сейчас экономика рыночная, «у нас есть еда, и она не исчезает, несмотря на наступление государства на эту самую рыночную экономику». Поэтому никакой битвы холодильника с телевизором нет – они каждый на стороне друг друга, рассказал Колесников: «Открываешь холодильник – а там телевизор, а по телевизору показывают холодильник». Главным событием в России в 2017 г. станет отсутствие событий, считает Колесников: «Это будет год подготовки к событиям 2018 г.». Самой значимой внешней тенденцией 2017 г. будет «расширение зоны трампизации» в западном мире, ожидает он: на президентских выборах во Франции победит кандидат, более лояльно относящийся к Путину. Но радикально отношения с Россией это вряд ли изменит: предсказывать тренд на сближение нового Запада траблмейкеров с Путиным пока еще рано, считает Колесников.