Как Чубайс и Греф поспорили о наличии «солнца» и «ветра» в России

Солнечная энергетика в России уже состоялась, а ветровая может стать реальностью уже в 2017 г. Об этом председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил на Гайдаровском форуме.

«Если говорить не с точки зрения бизнеса, а с точки зрения страновой картинки, я считаю, что солнечная энергетика в России уже состоялась и дальше она шаг за шагом уже будет просто нарастать, нарастать и нарастать в объемах», - сказал он.

Однако ситуация с ветровой энергетикой на сегодняшний день в России «очень сложная». «Он (ветер. - Ред.) по ряду причин пока еще не состоялся, но для меня 2017 г. - это год развилки по ветру. Вижу очень серьезные предпосылки, которые могут привести к тому, что через год на следующем Гайдаровском форуме я смогу сказать, что ветер в России тоже состоялся», - передает слова Чубайса ТАСС.

В свою очередь президент Сбербанка Герман Греф высказал противоположную точку зрения. «Я пока не вижу у нас ни «солнца» (солнечной энергетики. - Ред.), ни «ветра». Вы сказали, что это состоявшийся факт. Наверное, мы тоже это скоро увидим. Я не вижу, зачем у нас «солнце» при нашей сегодняшней дешевизне ресурсов. Я просто не вижу ни одного шанса в ближайшие десять лет, что у нас какое-то «солнце» появится или «ветер». В карманах - может быть, но не в электроэнергетике», - возразил Греф.

«Вот вы увидели классический образ консерватора-айтишника в лице Грефа, который отвергает прогресс в его важнейших компонентах», - парировал Чубайс. По его мнению, Греф «ортодокс и ретроград».

Чубайс рассчитывает, что в 2024 г. в России будет генерироваться 3500 мегаватт ветровой энергии, 1500 мегаватт - солнечной. «Это реальность, измеряемая десятками миллиардов рублей, которые на наших глазах уже возникают», - сказал Чубайс.

Чубайс убежден, что промышленное хранение электроэнергии появится как кластер в ближайшие 10 лет. По его словам, на сегодняшний день основной технологической проблемой является неумение хранить электроэнергию. «Она вырабатывает и потребляет одно и то же в единицу времени. В ситуации, когда у вас технологический комплекс потребляет только то, что в эту самую секунду вырабатывается, вы обязаны мощностей иметь столько, чтобы хватило на суточный максимум, недельный максимум и годовой максимум», - пояснил он. Если люди «научатся хранить» электроэнергетику, то можно будет в два раза снизить мощности или, наоборот, вдвое нарастить потребление на тех же мощностях.

«В России 90% специалистов не понимают», что такое электроэнергетика и зачем она нужна, считает Чубайс. По его мнению, в ближайшие годы альтернативная генерация в некоторых странах пройдет точку grid parity. «Потенциал технологического апгрейда «солнца» на порядок выше, чем традиционной тепловой энергетики», поэтому и в России рано или поздно цены на эти виды энергетики сравняются.

Россия обеспечена собственными дешевыми энергетическими ресурсами и при текущем развитии технологий маловероятно, что в России возобновляемые источники энергии (ВИЭ) могут быть конкурентоспособны по сравнению с традиционной энергетикой (кроме удаленных районов), считает руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. Собственно, как и в других странах нетто-экспортерах сырья, в России программа поддержки ВИЭ была направлена именно на поддержку развития собственного производства оборудования для ВИЭ, отмечает она. К моменту начала программы поддержки ВИЭ в 2013 г. производство отдельных компонентов в солнечной энергетике было создано и поэтому в 2013-2014 гг. был большой интерес к программам поддержки ВИЭ в солнечной энергетики, особенно с учетом того, что поддержка в 2-3 раза была выше, чем в ЕС, объясняет эксперт.

Однако после девальвации рубля и роста ставок интерес к проектам в солнце «остыл» и пока не вернулся. К «ветру» интереса сначала вообще не было, т. к. невозможно было выполнить требования по локализации, оборудование в РФ не производилось, говорит Порохова. Требования по локализации в «ветре» были сильно снижены, а уровень поддержки повышен, и в 2016 г. впервые в рамках конкурсов ВИЭ были поданы заявки на существенный объем по строительству ветряных станций от компании «Росатома». Вероятно, эта заявка была сопряжена с планами по развитию производства оборудования для ветряных электростанций в РФ, предполагает Порохова.

Два года назад Чубайс просил изменить условия поддержки ветряной энергетики в России. В конце октября 2014 г. он написал письмо вице-премьеру Аркадию Дворковичу с просьбой увеличить объем мощности ветряной энергетики, которая сможет претендовать на поддержку, а также срок действия программы и размер предельных капитальных затрат, исходя из которых считается доходность проектов.