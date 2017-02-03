Лукашенко: с Путиным мы ссоримся больше, чем любой другой президент с президентом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал непростыми, но в целом хорошими отношения, которые у него складываются с президентом России Владимиром Путиным. Как передает БелТА, он заявил это на встрече с журналистами и представителями общественности. Он заверил, что, пока он остается президентом, «ни один камень в сторону русского человека, россиянина брошен не будет».

Нынешнее состояние двусторонних отношений он назвал важнейшим вопросом и очень острой темой, «в последнее время ситуация развивается неважно». «Боюсь сказать лишнее, с одной стороны, - добавил он. - А с другой - ситуация уже дошла до того, что я мало что имею право скрывать».

По мнению Лукашенко, причиной разногласий становится то, что в России действуют разные силы, в том числе и в руководстве страны, и в результате «некоторые вещи расходятся с мнением и решениями самого президента» Путина. Второй причиной он назвал появившуюся у Москвы «настороженность, что Беларусь уйдет на Запад», цитирует «Интерфакс». По его словам, министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея в российских СМИ начали «дубасить, что это он ведет на Запад». «Никакой Макей не ведет переговоры без согласия президента. В России все должны понимать, что это согласованная позиция, на которую подтолкнул меня мой друг Путин», - заверил белорусский лидер.

«Но еще раз подчеркиваю: силы там разные. И он, президент [Владимир Путин], прямо мне говорит: "Ты не обращай внимания. То, что ты мне сказал, я даже этого не знаю, у нас настолько этот спектр..." Знает, не знает, что-то, наверное, знает, но не решился сказать и т. д.», - цитирует Лукашенко «Интерфакс».

Белорусский президент признал, что у них с Путиным случаются ссоры. «Мы действительно дружны, хоть мы и ссоримся больше, чем любой другой президент с президентом... Но мы настолько близки - и не только с Россией, но и с Украиной, Казахстаном, особенно с Нурсултаном Назарбаевым. Несмотря на то что он старше, я ему в открытую, он тоже на меня, даже ругнуться можем друг на друга - настолько у нас близкие отношения», - успокоил он.

Белоруссия при этом не намерена жертвовать своей независимостью ни в какой ситуации, заявил президент. «Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло. Понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно», - сказал он и выразил уверенность, что Белоруссия все равно найдет выход.