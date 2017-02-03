Лукашенко: Белоруссия сможет обойтись без российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна сможет обойтись без российской нефти и не намерена жертвовать свободой и независимостью. «Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло. Понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно,… но свобода, независимость — это очень рентабельно, и это не оценивается никакими деньгами, никакими числами», — сказал Лукашенко.

По его словам, нельзя сравнивать независимость и «российскую, иранскую, азербайджанскую и американскую нефть». «Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают», — заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что сокращение поставок российской нефти в Белоруссию нужно компенсировать альтернативными поставками. Президент отметил, что альтернатива существует и обсуждалась в конце прошлого года.

Конфликт между Россией и Белоруссией по вопросу задолженности за газ привел к тому, что Россия в III квартале 2016 г. сократила поставки нефти в республику с 5,3 млн т до 3,5 млн т. По данным «Газпрома», с января по сентябрь 2016 г. белорусские потребители накопили задолженность за поставки газа в размере $340 млн.