Белоруссия намерена выйти из ЕАЭС и ОДКБ – Regnum

Минск готовится выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ОДКБ и, возможно, Союзного государства России и Белоруссии, пишет агентство Regnum со ссылкой на источники. По их данным, в Москве с пониманием относятся к планам Белоруссии и не будут делать громких заявлений.

Как отметил один из источников Regnum, «при любом развитии событий белорусский народ всегда будет считаться братским независимо от политики центрального руководства».

В ЕАЭС кроме России и Белоруссии входят Армения, Казахстан и Киргизия. Те же страны и Таджикистан входят в ОДКБ.