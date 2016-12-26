Киргизия не подписала заявление о развитии торговли в ЕАЭС

Киргизия не подписала заявление по развитию торговли в ЕАЭС, сказал после окончания процедуры подписания председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. Под этими документами стоят только подписи президентов России, Казахстана и Армении Владимира Путина, Нурсултана Назарбаева и Сержа Саргсяна. Кроме того, документ не подписан и Белоруссией: Александр Лукашенко в Санкт-Петербург не приехал.

Таможенный кодекс союза не подписала Белорусссия: Александр Лукашенко в Санкт-Петербург не приехал.

Сначала сообщалось, что Киргизия также не подписала Таможенный кодекс. Однако позднее Саркисян сообщил, что со стороны Киргизии не подписано только заявление о выстраивании совместной внешнеэкономической деятельности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о том,что ожидается подписание двух десятков совместных документов, которые будут носить технический характер и предназначаться для дальнейшей интеграции членов ЕАЭС.