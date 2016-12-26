Заседание ЕАЭС прошло без Александра Лукашенко

Президент союзной России Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно отказался от участия в работе заседания высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), которое проходит в Санкт-Петербурге (премьер-министр Белоруссии на встречах также не присутствует. - «Ведомости»).

Руководители Армении, Казахстана и Киргизии, а также президент России Владимир Путин в этим минуту начинают работу без своего белорусского коллеги, являющегося одним из трех основателей ЕАЭС (наряду с Россией и Казахстаном). «ЕАЭС исполняется два года, поэтому у нас есть хороший повод обсудить итоги и обменяться планами дальнейшей интеграции» - этими словами Путин открыл заседание.

Позднее в том же составе, к которому присоединится президент Таджикистана, состоится заседание совета коллективной безопасности ОДКБ. «Думаю, что нам было бы некорректно говорить о причинах. Это должна делать пресс-служба президента Белоруссии», - сказал в ответ на вопрос «Ведомостей» об отсутствии Лукашенко пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, добавив, что это не помешает работе над интеграцией, а все подписанные документы будут направлены в Минск на подпись.

Получить объяснение от офиса президента Белоруссии и МИДа республики пока не удалось. Однако белорусские СМИ передали, что сегодня в Москве, на сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко резко раскритиковал ЕАЭС. «В ЕАЭС не принимается важных решений, а сам союз превращается в политический проект», - заявил белорусский чиновник. Более того, «принимаются протекционистские решения, которые противоречат законодательной базе Союзного государства и ЕАЭС, причем это делается практически регулярно», - сказал спикер нижней палаты парламента Белоруссии.

Лидеры стран ЕАЭС подпишут несколько десятков документов - они носят технический характер и идут в развитие интеграционных процессов, также будет завершена работа над таможенным кодексом, сказал Песков. На площадке ОДКБ президенты обсудят кандидатуры генерального секретаря ОДКБ, который сменит представителя России Николая Бордюжу. Его уход был анонсирован в октябре 2015 г. и должен был состояться в начале 2016 г., однако до сих пор этого так и не произошло.

Накануне заседания ЕАЭС и ОДКБ между Россией и Белоруссией вновь произошел публичный спор о ценах на поставки российского газа, который пока урегулировать не удалось. В Минске напряженно отреагировали и на неожиданное высказывание в СМИ бывшего директора близкого к администрации российского президента Российского института стратегических исследований (РИСИ) Леонида Решетникова об истории российско-белорусских отношений и белорусском языке за несколько дней до встречи в Санкт-Петербурге. В итоге МИД Белоруссии выразил протест советнику - посланнику посольства России, а снять возникшую напряженность МИД России попытался заявлением замминистра иностранных дел России Григория Карасина.

Демарш Лукашенко может иметь двоякое значение: может свидетельствовать о желании самым вызывающим образом продемонстрировать недовольство политикой Москвы в отношении дел внутри ЕАЭС и в отношении двусторонней политики Москвы, в том числе отказом пойти навстречу в вопросе цен на газ и других преференций как ближайшему союзнику, говорит политолог Аркадий Дубнов. «Осадок останется. Но это уже не в первый раз - через некоторое время Москва и Минск достигнут соглашения», - предполагает эксперт. Отсутствие Лукашенко также может сказаться и на выборе нового генсека ОДКБ. «Выбор в пользу обсуждавшегося в качестве основного варианта представителя от Армении в отсутствие Лукашенко будет не вполне легитимным», - говорит Дубнов.