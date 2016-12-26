Отсутствие Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ не повлияет на подписание документов – Песков

Отсутствие президента Белоруссии Александра Лукашенко на саммитах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ОДКБ в Санкт-Петербурге не повлияет на подписание подготовленных документов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Де-факто это не помешает субстантивно обсуждать наши вопросы интеграции – все документы были ранее согласованы на коллегии, в том числе и с нашими белорусскими партнерами. Они будут направлены в Минск для подписания президентом Белоруссии», – сообщил он.

Говоря об отсутствии Лукашенко, Песков отметил: «Действительно, наши белорусские коллеги сообщили, что Лукашенко не сможет принять участие в сегодняшних саммитах. Думаю, что нам было бы некорректно говорить о причинах. Это должна делать пресс-служба президента Белоруссии».

Он подчеркнул, что Белоруссия продолжает оставаться союзником России, это очень важный наш партнер в международных делах, в торгово-экономическом сотрудничестве. «Мы очень ценим, что народ Белоруссии скорбит сегодня вместе с нами, это очень важно и важно для нашего союза», – добавил Песков.