Дворкович не исключил решения вопроса по газу с Белоруссией через суд

Решение газового вопроса с Белоруссией возможно и в судебном порядке, заявил журналистам вице-премьер России Аркадий Дворкович.

«Дело находится в суде, поэтому все возможно»,- сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Подробностей судебного разбирательства он не уточнил.

«Но я не знаю, продолжатся ли переговоры в этом году или уже после праздников, - сейчас сложно сказать», - добавил он.

Как сообщалось, из-за разности в подходах к определению цены российского газа между Россией и Белоруссией возник конфликт неплатежей. По данным «Газпрома», в период с января по сентябрь 2016 г. белорусские потребители накопили задолженность за поставки газа в размере $340 млн.