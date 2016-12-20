Премьер Белоруссии объяснил затягивание переговоров по нефти и газу изменением позиции Москвы

В октябре 2016 г. Минск и Москва почти решили все вопросы по нефти и газу, но российская сторона изменила позицию, заявил премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков. Как передает «Интерфакс», он сказал это в интервью Reuters, расшифровка которого выложена на сайте белорусского правительства. Минск добивается снижения цен на российский газ.

Переговоры по комплексу этих вопросов идут с лета 2015 г., напомнил Кобяков.

«Мы рассчитываем на то, что по итогам активного диалога, который сейчас идет, мы достигнем компромиссного результата. Должны быть сопоставимые, а лучше – равные условия между субъектами хозяйствования, для того чтобы можно было вести разговор по всем четырем свободам экономического союза, а не изюм из булки выковыривать и считать, что остальные должны с этим соглашаться», – сказал он. По мнению премьера, приемлемое решение будет найдено. «Наше сотрудничество должно учитывать интеграционную составляющую. В противном случае интеграция просто не будет работать», – добавил он.

По оценке Кобякова, в энергетической сфере российско-белорусские отношения нельзя назвать плохими: «Речь идет, скорее, не между очень плохо и хорошо, а между хорошо и еще лучше». Белорусскую сторону «интересует не столько цена на газ, хотя это, конечно, важно, сколько разница в ценах между Россией и Республикой Беларусь», объяснил премьер. «Если в регионах, которые находятся рядом с Белоруссией, цена на газ в два с лишним раза ниже, чем в Белоруссии, то вполне понятно, что конкурентоспособность товаров, которые производятся в Белоруссии, будет заведомо хуже, чем на территории Российской Федерации», – сказал он.

Поэтому, по его словам, белорусская сторона не будет против, если в России цены будут повышены до уровня, сопоставимого с белорусским. « Но если вы не можете поднять у себя внутри, тогда приведите цены для Белоруссии в соответствие вашим ценам. Тем более что на это есть вся договорная правовая база, которая подписана еще в 2011 г.», – добавил Кобяков.

По словам премьера, Белоруссия вынуждена диверсифицировать источники закупки нефти из-за решений, принятых российским правительством. «Это не только тенденция, связанная с ограничениями поставок нефти, которые были во втором полугодии 2016 г., это <...> следствие тех решений, которые приняло правительство Российской Федерации», – цитирует его «Интерфакс». Он считает, что «условия поставки нефти через определенный промежуток времени выровняются для Белоруссии как члена интеграционного объединения со всеми другими поставками нефти, которые существуют в мире», наиболее подробно прорабатывается вариант закупок нефти в Азербайджане, хотя рассматриваются и другие варианты. «Всегда нужно иметь возможность альтернативы, чтобы иметь возможность сравнивать», – отметил он.