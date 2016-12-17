Дворкович: Россия ждет от Белоруссии не аванс, а полную оплату за газ

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что Россия ждет от Белоруссии полную оплату за газ, а не авансовый платеж. «Сложные переговоры. Мы не авансовый платеж ждем, нам не нужен был авансовый платеж. Он вернулся обратно им, давно уже», – сказал Дворкович.

Ранее пресс-секретарь белорусского правительства Владислав Сычевич говорил, что Белоруссия перечислила России авансовый платеж за природный газ.

Замминистра энергетики России Кирилл Молодцов в конце ноября заявлял, что Москва и Минск стремятся урегулировать спорные вопросы по поставкам газа и нефти до середины декабря.