Нефтегазовые вопросы между Россией и Белоруссией будут решены до 20 декабря

Посол России в Минске Александр Суриков заявляет, что проблемные вопросы по поставкам нефти и газа между Белоруссией и Россией будут разрешены до 20 декабря.

«Тупик, я должен сказать, рассасывается. И буквально днями все проблемы, связанные с нефтегазовыми делами, будут разрешены к удовлетворению двух сторон», – заявил он журналистам в четверг в Минске.

В III квартале Россия сократила поставки нефти в Белоруссию с 5,3 млн т до 3,5 млн т. Вице-премьер Аркадий Дворкович и министр энергетики Александр Новак объясняли, что снижение связано с конфликтом по неплатежам Минска за российский газ. В IV квартале поставки планировалось дополнительно урезать еще на 500 000 т до 3 млн т.

В период с января по сентябрь 2016 г. задолженность Белоруссии за поставки газа составила $340 млн.