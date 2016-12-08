Россия по-прежнему ждет оплаты за газ от Белоруссии – Дворкович

Российская сторона получила предложения Белоруссии по решению вопросов платежей за российский газ, сообщил журналистам вице-премьер России Аркадий Дворкович.

«Направили [предложения], обсуждаем еще», – сказал он. «Ждем оплаты», – добавил Дворкович.

Ранее министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик сообщил, что белорусская сторона передала России предложения по нефтегазовым вопросам.

Замминистра энергетики Кирилл Молодцов сообщал, что Минск и Москва намерены урегулировать спорные вопросы до середины декабря. По словам зампреда «Газпрома» Валерия Голубева, Белоруссия все еще не оплатила долг за газ и вопрос так и остался неурегулированным.

В период с января по сентябрь 2016 г. задолженность Белоруссии за поставки газа составила $340 млн, сообщалось в новом меморандуме еврооблигаций «Газпрома».

В III квартале Россия сократила поставки нефти в Белоруссию с 5,3 млн т до 3,5 млн т. Вице-премьер Аркадий Дворкович и министр энергетики Александр Новак объясняли, что снижение связано с конфликтом по неплатежам Минска за российский газ. В IV квартале поставки планировалось дополнительно урезать еще на 500 000 т до 3 млн т.