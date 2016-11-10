Министр энергетики объявил о скором подписании соглашений по газу с Белоруссией

Россия и Белоруссия достигли принципиальных договоренностей по цене на российский газ. Окончательные договоренности и подписание документов ожидается в ближайшее время, заявил министр энергетики России Александр Новак. Как передает ТАСС, он сказал это в кулуарах форума Сбербанка. Он уточнил, что вопрос может быть решен в ноябре, детали соглашения будут понятны позже.

Минск с начала 2016 г. добивался снижения цены на российский газ со $132 до $73 за 1000 кубометров и недоплачивал ежемесячно, исходя из собственных представлений о правильной цене. Москва требовала выплаты недостающей суммы и в ответ ограничила поставки нефти в Белоруссию. В начале октября белорусская сторона объявила, что в полтора раза повысит тарифы за транзит российской нефти в Европу по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба». После этого Москва и Минск 10 октября подтвердили урегулирование конфликта «по нефтегазовым вопросам». Вице-премьер Аркадий Дворкович сказал сначала, что Белоруссия погасит задолженность за газ в размере более $300 млн до 20 октября. Фактическая рублевая цена газа для нее будет снижена задним числом с 1 июля примерно на 30%, следовательно, уже в 2016 г. Россия должна будет вернуть Белоруссии около 25 млрд руб., затем потери будут компенсированы «Газпрому». Россия выразила готовность применить механизм межбюджетной компенсации при поставках газа в Белоруссию, сообщало правительство Белоруссии.

В конце октября Дворкович объяснил, что деньги за газ Белоруссия не заплатила, так как эта процедура должна сопровождаться подписанием ряда соглашений и утверждением на заседании российского правительства.