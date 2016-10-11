Доходы, выпадающие из-за снижения цены на газ для Минска, «Газпром» вернет из бюджета – «Коммерсантъ»

Российский бюджет должен будет компенсировать «Газпрому» доходы, выпадающие из-за решения снизить цену на газ для Белоруссии, пишет «Коммерсантъ». По его информации, по условиям достигнутой договоренности Белоруссия погасит около $300 млн задолженности за газ с начала года, а фактическая рублевая цена газа для нее будет снижена задним числом с 1 июля примерно на 30%, следовательно, уже в 2016 г. Россия должна будет вернуть Белоруссии около 25 млрд руб., затем потери будут компенсированы «Газпрому».

В дальнейшем предполагается, что цена для Минска будет рассчитываться как средняя цена по Единой системе газоснабжения России, умноженная на повышающий коэффициент (формулу закрепят в межправительственном соглашении). Для 2017 г. цена для Минска должна составить около 6000 руб. за 1000 куб. м, подсчитал «Коммерсантъ». Размер потерь бюджета из-за компенсации разницы между ценой газа по контракту с «Газпромом» и фактической ценой для Белоруссии в 2017 г. будет зависеть от курса рубля. Если исходить из заложенного в бюджет на следующий год курса доллара 67,5 руб. и годового объема поставок 18 млрд кубометров, то потери бюджета в 2017 г. на компенсацию Минску составят около 56 млрд руб., пишет газета.

Москва и Минск 10 октября подтвердили урегулирование конфликта «по нефтегазовым вопросам». Вице-премьер Аркадий Дворкович сказал, что Белоруссия погасит задолженность за газ в размере более $300 млн до 20 октября. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что цена газа для Минска останется прежней. Россия выразила готовность применить механизм межбюджетной компенсации при поставках газа в Белоруссию, говорится в сообщении Совета министров Белоруссии.