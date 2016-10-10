Белоруссия передумала повышать тарифы на транзит нефти из России – ТАСС

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии разработало постановление об отмене решения от 1 октября 2016 г. о повышении тарифов на транспортировку российской нефти по трубопроводам, передает ТАСС.

«Новое постановление "О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь", отменяющее предыдущее решение, вступит в силу 12 октября», - сообщил источник.