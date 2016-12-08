Белоруссия перечислила России аванс за природный газ

Белоруссия перечислила России авансовый платеж за природный газ и ожидает восстановления объемов поставок нефти в республику, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Белоруссии Владислава Сычевича.

«Республика Беларусь заинтересована в скорейшем разрешении сложившейся ситуации, в связи с чем в качестве первого шага и жеста доброй воли осуществила опережающий авансовый платеж за природный газ», - сказал он.

Он не стал называть сумму платежа, о котором идет речь.