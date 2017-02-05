«Система» и Сбербанк могут стать владельцами «Сибмоста»

АФК «Система», Сбербанк и «Сибмост» заключили соглашение о намерениях по покупке мостостроительной компании, рассказали «Ведомостям» источники, близкие к «Системе» и одному из кредиторов компании. Сделка – если она состоится – многоступенчатая: обсуждаются разные варианты партнерства – все зависит от размера инвестиций в компанию, говорит один из собеседников «Ведомостей». «Действительно, к нам поступило предложение по поводу компании «Сибмост», однако никаких конкретных решений по данному вопросу не принято», – сообщил представитель «Системы». Никаких решений не принято, сказал и представитель Сбербанка. Представитель «Сибмоста» от комментариев отказался.

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