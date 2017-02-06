Основатель Yota Сергей Адоньев вышел из крупного тепличного проекта

С момента основания в этот бизнес вложено более $100 млн

Бизнесмен Сергей Рукин выкупил 80% долей ООО «УК «Технологии тепличного роста» (УК ТТР) у Сергея Адоньева, рассказали «Ведомостям» директор по продажам и маркетингу УК ТТР Илья Гамов и директор Marsfield (управляет УК ТТР) Екатерина Лапшина.

УК ТТР объединяет два действующих тепличных комбината в Московской и Тюменской областях. В 2016 г. они выпустили 25 000 т огурцов и помидоров. Их совокупная площадь – 27 га.

В 2016 г. компания приобрела также недостроенный тепличный комплекс «Донская усадьба» в Ростовской области мощностью 11 000 т огурцов и помидоров в год. До покупки ТТР «Донская усадьба» на 55% принадлежала Сергею Мельникову, еще 45% было у ЗАО «УК «Инвест проект».

Также в структуру УК ТТР входит собственный торговый дом «ТТР трейд», продающий продукцию под собственным брендом «РОСТ» в магазинах основных федеральных ритейлеров России (Metro, «Пятерочка», «Дикси», «Магнит», «Лента» и др.). Сделка закрыта в декабре, ее сумма не раскрывается.

В тепличный проект вложено более $100 млн, из которых 20% – средства акционеров, остальное – банковские кредиты.

Тепличным бизнесом Рукин и Адоньев начали заниматься в 2014 г., построив первый тепличный комплекс «Луховицкие овощи».

Адоньев – бывший партнер Владимира Кехмана по компании JFC, которая была крупнейшим импортером фруктов в Россию. В дальнейшем он вышел из этого бизнеса. В 2006 г. он стал одним из основателей телекомоператора «Скартел» (бренд Yota).

Рукин в середине 90-х основал компанию МБК, которая стала крупнейшим дистрибутором замороженных овощей и полуфабрикатов в Санкт-Петербурге. В 2002 г. он создал компанию «РПК» по производству полуфабрикатов. В 2005 г. обе компании проданы. В дальнейшем он основал компанию «Авиамоторс», официального дилера BMW в Санкт-Петербурге. В 2008 г. он продал и эту компанию. В дальнейшем он занимался проектами в девелопменте. После чего приобрел долю в импортере рыбы – компании «Себастес». В 2012 г. Рукин стал совладельцем сети обувных магазинов «Обувьком».

Горизонт инвестирования Marsfield – 3–5 лет, говорит Лапшина. Компания получила предложение от партнера, которое его устроило. Фонд выходит из проекта с доходностью, ее размер не раскрывается, добавила она. Фонд ориентируется на доходность инвестиций в 25–30%, говорила Лапшина журналу РБК в ноябре 2016 г.

УК ТТР планирует масштабное расширение, говорит Гамов. К 2020 г. она увеличит площади теплиц до 150 га. Производство овощей увеличится до 120 000 т в год, что позволит компании занять 10% российского рынка овощей защищенного грунта. Компания будет как расширять действующие комбинаты, так и запускать новые проекты в Центральной России, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.