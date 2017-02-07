UCP хочет помириться с «Транснефтью»

UCP Ильи Щербовича может заключить мировое соглашение с «Транснефтью» в судебном споре о дивидендах за 2013 г. UCP подготовила новые предложения по урегулированию спора и подала ходатайство в суд об отложении рассмотрения дела, сказал представитель UCP. «Транснефть» против отложения не возражала. Суд перенес заседание на 13 марта. «К настоящему моменту был выигран не только суд первой инстанции по размерам дивидендов 2013 г., но и ряд других исков, инициированных UCP. В этой ситуации мы считаем возможным выслушать предложения UCP по урегулированию спора», – сказал представитель «Транснефти». UCP предложения не раскрывает. «Транснефть» их пока не получила. «Надеемся, что это произойдет. Иначе это просто обман суда, – сказал представитель «Транснефти». – Наши условия просты: соблюдение закона и прав всех акционеров – и государства, и владельцев префов». Переговоров по покупке акций у UCP «Транснефть» не ведет, добавил он. UCP утверждает, что дивиденды на привилегированные акции должны быть не меньше, чем на обыкновенные. За 2013 г. дивиденды «Транснефти» на обыкновенные бумаги на 497 руб. превышали выплаты на привилегированные – эту разницу и требует возместить истец. Сумма иска – 100 млн руб.

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