Совладелец группы «Сумма» занялся железнодорожными перевозками

Старший брат другого совладельца и председателя совета директоров группы «Сумма» Зиявудина Магомедова – Магомед владеет 50% компании «Рэйлтрансхолдинг». Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к Магомедову и совладельцу и гендиректору ООО «УК «Рэйлтрансхолдинг» Сергею Шпаку. Собеседники не уточнили, когда состоялась сделка и ее сумму. Оба лишь утверждают, что это была личная инвестиция Магомедова. Один из них говорит, что бизнесмен купил долю в кипрской Upascomer Services Ltd., владеющей 99% ООО «УК «Рэйлтрансхолдинг».

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