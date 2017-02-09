Nordgold объявляет делистинг

Nordgold Алексея Мордашова объявила о выкупе GDR с Лондонской биржи и о делистинге.

Компания до 16 марта выкупит акции, но перед этим закроет реестр по дивидендам за IV квартал 2016 года

Nordgold объявила о выкупе GDR с Лондонской биржи и о делистинге. Золотодобытчик будет выкупать акции по $3,45 за штуку, это предполагает 1%-ную премию к цене вчерашнего закрытия.

Сейчас основному владельцу Алексею Мордашову принадлежит 90,73% компании, остальное находится в свободном обращении. Таким образом, на обратный выкуп Nordgold может потратить до $118,45 млн. В среду капитализация компании составляла $1,3 млрд.

Обратный выкуп завершится 16 марта 2017 г., следует из сообщения компании. Внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос делистинга и выкупа с Лондонской биржи, пройдет 27 февраля в Лондоне.

Но до завершения предложения по выкупу, 2 марта компания обещает закрыть реестр акционеров для выплаты дивидендов за IV квартал 2016 г. Правда, сумму дивидендов не приводит. Компания отмечает, что даже после делистинга акций она сохранит дивидендную политику на уровне 30% от чистой прибыли.

Причина делистинга – недооцененность компании, говорится в сообщении Nordgold. «Мы настроены на то, чтобы увеличить количество торгуемых акций, потому что ликвидность бумаг явно ненормальная. Вопрос «когда» будет решать совет директоров. Очевидно, сейчас препятствием является цена акций», – говорил гендиректор компании Николай Зеленский «Ведомостям» в 2015 г.

С тех пор компания провела обратный выкуп 5% акций с рынка, таким образом за год увеличила капитализацию почти в два раза, а затем поменяла регистрацию с Нидерландов в Лондон, как заявлял Зеленский, для последующего получения премиального листинга. Но для этого нужно было увеличить количество бумаг, торгуемых на бирже, с нынешних 9,36% минимум до 25%.

Nordgold действительно недооценен из-за низкой ликвидности, считает аналитик АКРА Максим Худалов. Вполне возможно, что через какое-то время (год-два) компания снова попытается выйти на биржу, или, как вариант, будет использовать доли в компании для слияния или покупки новых активов, говорит Худалов. Делистинг золотодобытчиков в принципе сейчас в тренде, вспоминает Худалов пример ухода с Лондонской биржи Polyus Gold. Мало кто хочет делиться высокой дивидендной доходностью в условиях слабого рубля, отмечает он.