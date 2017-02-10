Спортивный бизнес
Статья опубликована в № 4260 от 10.02.2017 под заголовком: Застенчивые спонсоры

Взнос на проведение «Формулы-1» в Сочи в 2017 году впервые покроют российские компании

Некоторые спонсоры не хотят афишировать свое участие
В различных странах контракт на проведение соревнований покрывается по-разному: где-то его оплачивают только спонсоры, где-то участие принимает и государство
В различных странах контракт на проведение соревнований покрывается по-разному: где-то его оплачивают только спонсоры, где-то участие принимает и государство
Сергей Савостьянов / ТАСС

У сочинского этапа «Формулы-1» (F1) в 2017 г. будет около 10 инвесторов, среди которых «Лукойл», ВТБ и «Русал», сообщил RNS со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака. «[Пул инвесторов] уже был сформирован, в настоящее время этот [лицензионный] взнос уже практически заплачен», – цитирует сервис Козака. Представитель Козака подтвердил, что взнос оплачен и что компаний будет действительно около 10, но уточнил, что с этими компаниями разный статус переговоров: не все они претендуют на спонсорство «Формулы-1» и получат маркетинговые права.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике