Взнос на проведение «Формулы-1» в Сочи в 2017 году впервые покроют российские компании

У сочинского этапа «Формулы-1» (F1) в 2017 г. будет около 10 инвесторов, среди которых «Лукойл», ВТБ и «Русал», сообщил RNS со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака. «[Пул инвесторов] уже был сформирован, в настоящее время этот [лицензионный] взнос уже практически заплачен», – цитирует сервис Козака. Представитель Козака подтвердил, что взнос оплачен и что компаний будет действительно около 10, но уточнил, что с этими компаниями разный статус переговоров: не все они претендуют на спонсорство «Формулы-1» и получат маркетинговые права.

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