Парламент Венесуэлы объявил ничтожной сделку по увеличению доли «Роснефти» в Petromonagas до 40%

Парламент Венесуэлы отказался согласовать увеличение доли «Роснефти» в совместном с государственной PDVSA (Petróleos de Venezuela) предприятии Petromonagas, сообщает венесуэльское издание el Mundo со ссылкой на Efe. Ситуацию с весны изучал парламентский комитет по нефти и энергетике. Депутаты считают, что сделка ничтожна, и они большинством голосов приняли соответствующее заявление. По Конституции сделки с иностранными государствами и компаниями, затрагивающие общественные интересы, должны получить одобрение Национальной ассамблеи, тут такого одобрения дано не было, рассуждают в парламенте. Палата также поручила профильному комитету начать тщательное расследование этой сделки.

«Отвергаем увеличение доли российской государственной компании "Роснефть" до 40% в совместном с PDVSA предприятии Petromonagas без получения одобрения Национальной ассамблеи на это изменение структуры акционеров, которое требует Конституции», - цитирует el Mundo. Парламент назвал продажу правительством госсобственности «изменой», добавляет «Прайм». Агентство ссылается на Universal. Цену сделки в $500 млн депутаты назвали недостаточной, они сослались на мнение ряда экспертов в нефтяной сфере, которые считают, что приобретенная «Роснефтью» доля в СП в действительности стоит намного дороже.

Депутат Элиас Мата выразил сожаление, что министр энергетики Эулохио дель Пино в начале прошлого года не обратился в парламент за консультациями по этой сделке.

20 февраля 2016 г. PDVSA сообщила, что «Роснефть» хочет вложить $500 млн в проекты в нефтяном бассейне реки Ориноко в Венесуэле и докупить 23,33% в СП Petromonagas, на тот момент у российской компании было 16,7% в СП, а у PDVSA – 83,3%. Еще 9 февраля прошлого года топ-менеджер PDVSA Серхио Антонио Товар заявлял, что «Роснефть» уже увеличила долю в Petromonagas до 40%. В Национальной ассамблее начали возражать против сделки в апреле.

Президент-социалист Венесуэлы Николас Мадуро – преемник предыдущего президента Уго Чавеса. Чавес был активным сторонником развития отношений с Россией, во время его правления российские нефтяные компании стали партнерами PDVSA в разных проектах по добыче нефти в бассейне Ориноко (запасы – 35,4 млрд т нефти). Однако сейчас в парламенте страны большинство представляет оппозиция президенту. Она пытается проводить свою политику, решения парламента регулярно отменяет лояльный Мадуро Верховный суд.

«Роснефть» готова к новым инвестициям в проекты в Венесуэле, заявила в конце января 2017 г. PDVSA после визита в Каракас первого вице-президента «Роснефти» Эрика Лирона. На встрече обсуждалось развитие бизнеса. «Первый вице-президент "Роснефти" заявил, что его страна заинтересована в осуществлении новых инвестиций в различных сферах венесуэльской нефтяной промышленности», - говорится в сообщении PDVSA. Что это будут за капиталовложения, пока не раскрывается.

В Венесуэле у «Роснефти» и PDVSA есть несколько совместных проектов по добыче нефти. Кроме Petromonagas это СП Petromiranda и Petrovictoria, а также Boqueron (у PDVSA - 60%, у «Роснефти» - 26,67%, у австрийской OMV - 13,33%) и Petroperija (у PDVSA - 60%, у «Роснефти» - 40%).