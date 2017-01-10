Конгресс Венесуэлы «лишил» президента работы

Конгресс Венесуэлы объявил, что президент страны Николас Мадуро оставил свой пост. Как сообщает Reuters, это говорится в резолюции, которую принял парламент, где большинство составляет оппозиция президенту. Это решение уже заблокировал Верховный суд Венесуэлы, который назвал голосование по резолюции неконституционным. Reuters называет этот последний шаг оппозиционных депутатов «символическим движением, которое вряд ли сдвинет с мертвой точки противостояние законодательной и исполнительной власти, которое продолжается уже год.

Акция протеста в Венесуэле в ноябре 2016 года

Carlos Garcia Rawlins / Reuters 26 октября в Каракасе и многих других городах Венесуэлы прошли многотысячные демонстрации, участники которых требовали проведения референдума об отставке президента Николаса Мадуро. Несколькими днями ранее Национальный избирательный совет отказал оппозиции в его проведении, сославшись на то, что несколько тысяч подписей в петиции были подделаны 1/8 Carlos Eduardo Ramirez / Reuters Во время митинга в Каракасе многие магазины были закрыты, а полиция блокировала улицы. Демонстранты скандировали «Нет диктатуре, да – демократии», несли плакаты и транспаранты, на которых, в частности, было написано: «Долой диктатуру, долой наркогосударство» 2/8 Alejandro Cegarra / AP Оппозиция призвала провести 28 октября всеобщую забастовку, а в начале ноября – идти маршем на президентский дворец. «Либо правительство восстановит действие конституции, либо все венесуэльцы придут к [президентскому] дворцу», - заявил на митинге 26 октября один из оппозиционных лидеров Энрике Каприллес (на фото), противостоявший Мадуро на прошлых президентских выборах 3/8 Ariana Cubillos / AP «Мы придем к [президентскому дворцу] Miraflores, чтобы потребовать отставки Мдуро. Мы собираемся объявить на улицах о его неконституционности», - заявил Генри Рамос, глава Национальной ассамблеи (парламента Венесуэлы) 4/8 Marco Bello / Reuters Решение избирательного совета незаконно, утверждают оппозиция и правоведы. Право на референдум гарантировано конституцией, а свое постановление избирательный совет принял на основании решений четырех региональных судов, которым о якобы подделанных подписях сообщили губернаторы, не предоставив никаких доказательств. К тому же это были уголовные суды, которые не могут принимать решения по вопросам, связанным с избирательным правом 5/8 Alejandro Cegarra / AP По последним соцопросам, 90% венесуэльцев считают, что страна движется в неверном направлении, а три четверти хотят, чтобы Мадуро ушел с поста президента уже в этом году, пишет Financial Times 6/8 Alejandro Cegarra / AP МЕРКОСУР, торгово-экономический союз стран Южной Америки, рассматривает вопрос об исключении Венесуэлы за нарушение ее властями демократических норм. Луис Альмагро, генеральный секретарь Организации американских государств, недавно назвал Венесуэлу «диктатурой» 7/8 Alejandro Cegarra / AP «Я больше не могу терпеть это правительство, - сказал The Wall Street Journal Луис Гинори, 51-летний торговец спиртными напитками из Каракаса, который вышел на демонстрацию всего через три дня после операции на спине. – Мы должны рискнуть, чтобы что-то изменить» 8/8

Оппозиция победила на парламентских выборах 2015 г. на волне недовольства политикой Мадуро и правящей социалистической партии, которая привела Венесуэлу к глубокому экономическому кризису. Заявляя о подкупе избирателей, суд аннулировал избрание трех оппозиционных депутатов, без которых оппозиция теряла конституционное большинство. Верховный суд еще в январе 2016 г. объявил, Что все решения Национальной ассамблеи будут незаконны до тех пор, пока в составе будут оставаться эти три депутата. Оппозиция это решение не признавала. С тех пор многие решения парламента Верховный суд объявлял недействительными. Мадуро признал результаты парламентских выборов, но уже после этого принял ряд решений, которые ослабили позиции Национальной ассамблеи.

В 2016 г. оппозиция инициировала процедуру импичмента Мадуро, провела первый этап по сбору подписей за его отставку, но Национальный избирательный совет осенью 2016 г. отложил процедуру на неопределенный срок перед вторым этапом референдума. В ноябре оппозиция объявила о прекращении переговоров с исполнительной властью. Экономическая ситуация в стране все это время отнюдь не улучшалась.

Противники Мадуро критикуют его за гиперинфляцию, дефицит товаров первой необходимости, за которыми выстраиваются очереди на несколько кварталов. Сам президент настаивает, что страна и он сам стали жертвами экономической войны, которую ведут против него враги при поддержке Вашингтона.

После нынешнего голосования президент конгресса Хулио Борхес заявил, что резолюция требует электорального решения сложившегося в стране кризиса. «Президент Мадуро не подавал в отставку и не подаст», – заявил перед голосованием вице-президент социалистической партии Дисодадо Кабельо. Он добавил, что глава государства и его соратники не будут признавать решения «непослушного законодательного органа».