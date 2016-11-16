Власти Венесуэлы пытаются заручиться поддержкой населения в обмен на еду

Жители Венесуэлы страдают от дефицита продуктов питания, отключений электроэнергии, политических репрессий и гиперинфляции. Экономическая ситуация со временем только ухудшается. Несмотря на это, лояльные президенту Николасу Мадуро граждане верят, что социалистическая революция достойна того, чтобы получить еще один шанс.

«Будьте уверены, правительство делает все что в его силах, чтобы у нас была еда», – говорит Тамара Виана сторонникам президента, собравшимся в здании школы в одном из трущобных кварталов. Виана занимается регистрацией соседей, поддерживающих действующую власть, в местном Комитете по поставкам и производству (CLAP), который раздает наборы базовых продуктов питания беднейшим жителям страны.

По данным социологических опросов, большинство венесуэльцев считают, что в дефиците продуктов и лекарств, росте преступности и трехзначных темпах инфляции виноваты власти страны. Попытка сместить Мадуро на всенародном референдуме завершилась фиаско – лояльная президенту государственная избирательная комиссия заблокировала проведение плебисцита. На этом фоне правительство запустило инициативу CLAP, которая должна помочь ему заручиться поддержкой населения. Многим жителям Венесуэлы, вынужденным сутками стоять в очередях за самым необходимым, продуктовые наборы от CLAP действительно принесли определенное облегчение.

«Стоя в очередях, люди проклинают Мадуро, говорят, что оппозиция должна взять власть в свои руки и избавиться от наследия режима Чавеса. Но когда процесс организован, люди становятся спокойнее. Они знают, что раз в определенное количество дней точно что-нибудь получат», – объясняет Виана.

«Набора от CLAP хватает всего на несколько дней, но я по крайне мере знаю, что буду получать его каждые две недели или около того. И мне не придется целыми днями рыскать в поисках продуктов», – говорит Джозефина Леонетт. Женщина признается, что за последний год похудела из-за недоедания на 13 кг. «CLAP помогает снизить напряжение», – добавляет она.

Кроме того, власти приграничных штатов Венесуэлы в последнее время негласно ослабили валютный контроль для частных импортеров, и на внутреннем рынке появились некоторые продукты и потребительские товары. Но цены на них таковы, что мало кто может позволить себе такую покупку.

По данным Datanálisis, уровень дефицита в Каракасе с апреля снизился на 9 процентных пунктов до 73%. В частности, на полках магазинов вновь появилось сухое молоко, но купить его могут только обеспеченные жители. «Когда я вошла в магазин и увидела там это молоко, я едва не вскрикнула», – вспоминает Лилиана Горозабель, бухгалтер и мать двоих детей, посетитель супермаркета в квартале Каракаса, где живет средний класс. В ноябре сухое молоко стоило 5000 боливаров – это примерно пятая часть минимальной зарплаты в Венесуэле. Между тем набор базовых продуктов от CLAP весом 14 кг стоит 9000 боливаров.

К тому же курс венесуэльской валюты на черном рынке во много раз ниже официального (почти 2000 боливаров против примерно 10). «Такая система импорта «под прилавком» очень неустойчива, к тому же носит явно дискриминационный характер», – предупреждает экономист Ecoanalítica Асдрубаль Оливерос.

На улицах венесуэльских городов творится хаос, но Мадуро удерживает в своих руках контроль над экономикой. Правительство контролирует валютные доходы государства, которые обеспечивает экспорт нефти, а также все поставки из-за рубежа за твердую валюту с помощью схем лицензирования импорта. Практически все необходимые товары Венесуэла импортирует, расплачиваясь доходами от экспорта нефти. Но последние за первые девять месяцев 2016 г. достигли лишь трети от аналогичного показателя за тот же период 2013 г., когда Мадуро пришел к власти.

Правозащитная организация Provea назвала систему CLAP «продуктовым апартеидом» за то, что она снабжает необходимыми продуктами преимущественно лояльных Мадуро граждан. В ответ власти объявили о расширении этой системы. Этих мер правительству может хватить, чтобы удержать контроль над ситуацией, пока идут переговоры с оппозицией. Начавшись после запрета на проведение референдума, они ведутся при посредничестве Ватикана. После второго этапа представители сторон заявили, что договорились о дорожной карте разрешения проблем «в рамках конституции». Многие оппозиционеры, правда, отказались в участвовать в этих переговорах.

Учитывая массовые требования освободить политзаключенных и нежелание властей соглашаться на досрочные выборы, очередной этап переговоров может вызвать еще большее раздражение в рядах оппозиции. Все зависит от того, какими силами располагает каждая из сторон. Государство контролирует суды, вооруженные силы и комитеты CLAP. Оппозиция пользуется поддержкой населения и правительств других стран.

Кроме того, она контролирует парламент, который из-за противодействия Мадуро и лояльного ему Верховного суда сейчас не может влиять на ситуацию внутри страны, но его решения необходимы для внешних заимствований. Представители Китая, выдавшего Венесуэле кредиты более чем на $60 млрд, встречались с местной оппозицией, и, по словам осведомленных источников, Пекин настаивает, что для займов необходимо одобрение парламента.

«Россия и Китай, очевидно, имеют свои интересы в этих переговорах, учитывая объемы их инвестиций в Венесуэле. Избрание Трампа президентом может привести к тому, что США устранятся от решения проблем Венесуэлы, тогда влияние России и Китая возрастет еще больше», – говорится в последнем обзоре рисков, опубликованном на оппозиционном интернет-портале Caracas Chronicles.

Перевела Надежда Беличенко