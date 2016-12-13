Венесуэла выведет из обращения банкноты для борьбы с контрабандистами

Венесуэла со среды начнет выводить из обращения примерно половину находящихся в обращении банкнот национальной валюты ради борьбы с контрабандистами, объявило правительство. Речь идет о крупнейших сейчас купюрах номиналом 100 боливаров, которые на черном рынке стоят лишь $0,03. Но этот шаг угрожает испортить праздники венесуэльцам, которые и так страдают из-за острой нехватки наличных, гиперинфляции и экономического кризиса.

Президент Николас Мадуро утверждает, что вывод банкнот из обращения уничтожит «колумбийские мафии контрабандистов», запасающихся боливарами для покупки продуктов и бензина по контролируемым государством ценам в Венесуэле, чтобы затем их перепродать с наценкой. Мадуро в понедельник вечером объявил, что закроет колумбийскую границу до ночи четверга, чтобы не позволить им вернуть боливары в страну. «Мошенники и мафиози, плоды ваших махинаций останутся за границей и не будут ничего стоить, - заявил он. - Люди, которые усердно работают и имеют [банковский] счет, могут полностью рассчитывать на нашу поддержку».

У венесуэльцев есть только два дня, чтобы разместить на банковских депозитах более 6 млн купюр, которые будут выведены из обращения. После этого у желающих обменять ничего не стоящие банкноты будет 10 дней на то, чтобы предоставить их в центробанк, но сначала они будут допрошены спецслужбами, неожиданно объявил в воскресенье Мадуро.

Индия в ноябре тоже вывела из обращения крупнейшие банкноты ради борьбы c уклонением от налогов, коррупцией и финансированием терроризма. Этот шаг создал серьезные проблемы самой быстрорастущей экономике в мире, особенно наименее обеспеченным индусам.

Бедные жители Венесуэлы тоже пострадают от решения правительства. Для покупки килограмма помидоров в стране уже требуется минимум 3200 боливаров. За пределами столиц штатов мало банков и устройств для приема банковских карт, а банкоматы выдают максимум $2 в день в национальной валюте. «Жизнь и так была очень тяжелой, а теперь станет еще тяжелее», - говорит Хуниор Родригес, продавец сырных палочек в Каракасе. Теперь Родригесу, отцу троих детей, вероятно, придется закрыть свою лавку, поскольку большинство клиентов уже не могут найти семь купюр по 100 боливаров для покупки его сырных палочек.

Для жителей отдаленных сельских районов вывод из обращения основного средства платежей незадолго до Рождества – это катастрофа. «Понятия не имею, как я куплю подарки. Здесь используются только купюры в 100 боливаров», - говорит рыбак Хосе Келли из деревни Макуро, от которой до ближайшего банка нужно добираться три часа на лодке.

Экономический кризис в стране настолько тяжелый, что правительству сложно даже печатать банкноты. Из-за нехватки специальной бумаги и чернил Венесуэле приходится активно завозить банкноты из-за границы, что ускоряет инфляцию. В этом году она находится на уровне 470%, а в 2017 г. достигнет 1600%, прогнозирует МВФ.

Центробанк Венесуэлы на прошлой неделе заявил, что начиная с четверга введет в обращение более крупные банкноты номиналом до 20 000 боливаров. Но экономисты говорят, что даже при самых оптимистичных прогнозах потребуются месяцы на то, чтобы напечатать достаточно новых банкнот и ввести их в обращение. В ноябре у Венесуэлы было в обращении 6,1 млрд купюр номиналом 100 боливаров. Это в четыре с лишним раза больше, чем в конце 2014 г., по данным центробанка. «Хаос начнется уже завтра, если правительство не сможет ввести в обращение новые банкноты», - предупреждает Хосе Гуэрра, депутат-оппозиционер и бывший главный экономист центробанка.

Перевел Алексей Невельский