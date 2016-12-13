Индия прощается с наличными

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в начале ноября неожиданно объявил о выводе из обращения крупных банкнот. Это мгновенно вывело Индию в лидеры среди других стран в глобальной кампании против наличных. Например, ЕЦБ заявил, что прекратит выпуск банкнот номиналом 500 евро в 2018 г. Канада и Сингапур уже отказались от крупных купюр, Филиппины и Дания подталкивают свое население переходить на электронные платежи. Но так далеко, как Моди – его правительство сообщило о выводе из обращения купюр по 500 ($7,5) и 1000 ($15) рупий, – не пошел никто, пишет WSJ.

Правительство прекратило обмен купюр и оставило только одну возможность сохранить сбережения – положить их в банк. По вкладам свыше 250 000 рупий ($3750) банки будут передавать данные в налоговую службу для сверки с декларациями. На купюры по 500 и 1000 рупий приходится 86% наличных в стране.

Этот шаг может нанести удар по экономике страны, где мало кто платит подоходный налог и даже для крупных транзакций используются наличные, предупреждает WSJ. Из-за ограничений продажи жилья на вторичном рынке в ноябре не росли, туристы во время путешествий лишились возможности раздавать чаевые и покупать сувениры, а в банках выстроились очереди. Жизнь бедных слоев населения, многие из которых пользуются только наличными, буквально перевернулась.

В главном центре производства плитки для кухни и ванной – западном городе Морби – выпуск уже упал на 30%, заявил президент местной ассоциации производителей керамики Нилец Йетпарийа (цитата по WSJ). Из-за невозможности платить наличными работникам около трети из 650 фабрик закрылись. Например, K.G. Kundariya начала выплачивать сотрудникам часть зарплаты продуктами – рисом, пшеницей и растительным маслом. Местным продуктовым магазинам тоже не хватает денег, чтобы платить оптовикам, в качестве гарантии за поставки они предлагают сахар и зерно. «В Индии все так или иначе связано с наличными», – говорит производитель свечей Рохит Талвар (цитата по FT).

Решение правительства вызвало панику – люди кинулись к банкоматам. Правительству пришлось ввести ограничения на снятие наличных со счетов – не больше 10 000 рупий в день и не более 24 000 рупий ($350) в неделю. Также был снижен вдвое лимит на обмен наличных – за один раз человек может обменять только 2000 рупий.

Администрация Моди настаивает, что в итоге экономика выиграет, в том числе из-за роста сбора налогов, повышения контроля за преступными группировками и коммерческой деятельностью. Но пока результаты кампании правительства разочаровывают. 82% купюр достоинством 500 и 1000 индийских рупий, находившихся в обращении до запрета на их использование с 9 ноября, оказались законными. Правительство надеялось, что после реформы незадекларированными останутся банкноты на 5 трлн рупий, а деньги будут направлены на поддержку экономики. К 3 декабря индийцы разместили на депозитах уже 12,6 трлн, сообщил Bloomberg.