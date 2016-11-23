Мировая экономика

У Венесуэлы появился враг № 1 – и это не США

Гнев властей вызывает сайт, публикующий рыночный курс боливара и влияющий на цены многих товаров
Официальный и рыночный курсы боливара могут различаться в 200 раз
Официальный и рыночный курсы боливара могут различаться в 200 раз
Manaure Quintero / Bloomberg

Одним из главных врагов режима Николаса Мадуро в Венесуэле стал Густаво Диас – бывший венесуэльский полковник, ныне живущий в штате Алабама в США и работающий продавцом в отделе инструментов универмага Home Depot. В свободное от работы время Диас и двое его партнеров создали один из самых популярных в Венесуэле интернет-ресурсов — сайт DolarToday.com, публикующий ориентиры реального обменного курса боливара к доллару США.

Данные с сайта DolarToday позволяют представить масштаб экономических проблем Венесуэлы. С октября курс национальной валюты на черном рынке упал на 44% и сейчас составляет около 2000 боливаров за доллар США. Между тем официальный курс для импортеров – 10 или 660 боливаров за доллар в зависимости от типа импорта. Власти Венесуэлы с 2003 г. контролируют курс боливара и запрещают публиковать неофициальные котировки.

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Частные лица и компании в Венесуэле пользуются курсом DolarToday для покупки валюты на черном рынке, где ежедневно происходят обменные операции на общую сумму около $15 млн. Информация DolarToday, таким образом, влияет на множество сделок, а также на цены многих продуктов, товаров и лекарств.

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Мадуро обвинил DolarToday в ведении «экономической войны» против его правительства и пообещал заключить создателей сайта в тюрьму. Центробанк Венесуэлы уже дважды безуспешно подавал иски к DolarToday в суды США. По словам Диаса, правительство также прибегает к услугам хакеров для организации постоянных атак на сайт, который пришлось оснастить сложной системой защиты.

«DolarToday — часть стратегии империи, направленной на то, чтобы обрушить нашу национальную валюту и свергнуть Мадуро», – заявлял ранее вице-президент Венесуэлы Аристобуло Истурис. «Империей» венесуэльские власти называют США; именно они стоят за деятельностью сайта, убежден Истурис. Он также называл DolarToday «врагом народа». В госдепартаменте США отказались от комментариев.

Диас, 60-летний полковник в отставке, действительно когда-то участвовал в заговоре с целью свержения предшественника Маудуро – Уго Чавеса. Попытка переворота в апреле 2002 г. оказалась неудачной. Диас перебрался в США, где получил политическое убежище, а затем и гражданство.

С заговорами покончено, говорит Диас. Теперь он решил бороться за экономическую свободу и право венесуэльцев на доступ к информации, которую засекречивают власти. Экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и дефицитом, привел к тому, что подавляющая часть населения Венесуэлы испытывает нехватку самых необходимых продуктов и лекарств. «Ирония в том, что, живя в Алабаме и занимаясь сайтом DolarToday, я наношу властям Венесуэлы больше ущерба, чем мог нанести, будучи военным у себя на родине, – говорит Диас. – По мне, так это тоже каждодневная борьба против тоталитаризма».

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DolarToday начинался как аккаунт в Twitter, где публиковался курс боливара на черном рынке. Партнеры подсчитывали его, опрашивая владельцев обменных пунктов в колумбийском городе Кукута, расположенном на границе с Венесуэлой. Колумбия — единственная страна, где принимают почти ничего не стоящие боливары. Число подписчиков DolarToday в Twitter быстро перевалило за 2 млн, и партнеры сделали сайт, где данные о котировках боливара перемежаются новостями об очередных провалах правительства.

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В 2015 г. власти Венесуэлы временно закрыли границу с Колумбией, перекрыв канал торговли валютой и другими товарами. DolarToday пришлось менять методику расчетов курса. Теперь специальная программа находит предложения купли-продажи долларов, которые венесуэльцы размещают в социальных сетях. Средний курс таких предложений затем сравнивается с котировками крупных нелегальных обменных пунктов в Венесуэле.

Большинство венесуэльских импортеров не могут приобрести твердую валюту по официальным каналам и обращаются на черный рынок, используя в качестве ориентира котировки DolarToday. По данным консалтинговой компании Ecoanalitica, в первом полугодии 2016 г. более половины импорта частных компаний оплачивалось валютой, купленной на черном рынке. В правительстве и центробанке Венесуэлы не ответили на просьбу предоставить комментарии.

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Врач-дерматолог из Каракаса рассказала, что заходит на DolarToday каждый день и использует опубликованный там курс для покупки долларов у пациентов и знакомых. Доллары нужны ей для закупки импортных лекарств и оборудования. «Это универсальная цена. Нужды торговаться не возникает», – добавила она.

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Некоторые экономисты и участники черного рынка говорят, что выборка DolarToday слишком мала и легко поддается манипулированию. Это лучшее, что можно сделать в стране, которая почти два года не публикует никакой экономической статистики, возражают создатели сайта.

Перевела Надежда Беличенко

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Комментарии  ()
Всеволод Богомазов
15:44 23.11.2016
:))) Забавно!.. Когда мне что то не нравится в России, я вспоминаю Питерскую Апрашку в 91-93 годах и вот еще Венесуэлу. Венесуэла сегодня мне кажется страной из плохого анекдота. Как там люди живут? В России хоть были Ельцин, Гайдар, Чубайс и мы выкарабкались в какой то рынок, а у них одно слово - Мадуро.
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