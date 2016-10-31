Уроки Николаса Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, возможно, войдет когда-нибудь в учебники истории в качестве руководителя, который всей своей работой опровергал якобы ленинский тезис о том, что любая кухарка может управлять государством. Ленин, правда, говорил не об управлении государством, а об обучении управлению, но у бывшего водителя автобуса Мадуро и с учебой, похоже, не заладилось. Во всяком случае многие годы, проведенные рядом с предыдущим президентом Уго Чавесом, не помогли его сменщику избежать острейшего экономического и политического кризиса, в результате которого Мадуро вполне может оказаться вторым за последнее время южноамериканским президентом (после бразильянки Дилмы Руссеф), отстраненным от должности.

Казалось бы, какие уроки могут почерпнуть для себя из венесуэльского кризиса лидеры некоторых других нефтедобывающих стран, рейтинг которых не только не рухнул вслед за резким падением цен на нефть, но и, наоборот, вырос? Но, оказывается, и тут есть чему поучиться. Ведь именно этот кризис выявил некоторые особенности устройства венесуэльской власти, которым могут позавидовать многие заокеанские коллеги Мадуро.

Вот, например, победила в декабре 2015 г. на парламентских выборах в Венесуэле оппозиция, получила две трети голосов – и что? Сразу же выгнала ненавистного президента? Как бы не так: верховный суд точечно лишил полномочий всего трех депутатов – вот и нет уже у оппозиционеров ни квалифицированного большинства, ни возможности импичмента.

Или, скажем, референдум, на который оппозиционеры хотели вынести вопрос об отставке президента. Чтобы его организовать, надо пройти несколько этапов, собирая все возрастающее число подписей: например, в октябре нужно было всего за несколько дней заполучить автографы 20% избирателей. А когда это все-таки было сделано, несколько губернаторов заявили, что подписи сфальсифицированы, – и суд немедленно согласился с мнением этих уважаемых людей. Ну а если оппозиции когда-нибудь все же удастся провести референдум, заработает еще одна полезная норма законодательства: если отставка президента случается после истечения половины срока его полномочий, то оставшееся время за него дорабатывает вице-президент, а оппозиции придется терпеть еще несколько лет до очередных выборов.

Впрочем, тот факт, что все эти особенности венесуэльской вертикали Мадуро, по большому счету, не помогли, лишний раз доказывает, что насчет привлечения к управлению государством представителей сферы обслуживания Ильич все-таки погорячился.