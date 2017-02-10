Энергорынок не смог договориться

«Совет рынка» не смог сформировать единую позицию по ужесточению правил ДПМ. Об этом говорится в письме от 9 февраля предправления «Совета рынка» Максима Быстрова замминистра энергетики Вячеславу Кравченко («Ведомости» ознакомились с его копией).

Участники энергорынка не смогли прийти к единому мнению по вопросу взимания штрафов за непоставку мощности объектов ДПМ и по вопросу досрочного расторжения ДПМ в одностороннем порядке в случае выхода генерирующего оборудования из строя на длительный период.

По поручению Минэнерго «Совет рынка» провел совещание, на котором промышленные потребители высказались за применение штрафных санкций в случае длительного выхода из строя введенного объекта ДПМ. По их мнению, риски энергокомпаний обеспечены высоким платежом по договору и гарантированной государством доходностью, а также возмещением ущерба через страхование. Полное возмещение инвестированных в строительство средств является стимулом для качественного строительства и надежной эксплуатации электростанций, считают потребители.

Поставщики энергии, в свою очередь, категорически против такого предложения. Риски потребителей нивелированы механизмом резервирования мощностей, а платежи по ДПМ направлены на возврат инвестиций в строительство энергообъектов. Система ДПМ не содержит механизма компенсации ущерба, считают генерирующие компании: ни последующие выплаты по ДПМ, ни страховые выплаты не компенсируют негативных финансовых последствий.

Высказались поставщики и против одностороннего разрыва ДПМ. Это приведет к ухудшению инвестклимата, считают они. Кроме того, это лишает стимула к восстановлению генерирующих объектов, высказали поставщики свою позицию.

Потребители предложили альтернативный вариант расторжению ДПМ. По нему, если мощность не поставляется в течение 12 месяцев для тепловой генерации и 18 месяцев — для новых АЭС и ГЭС, то ее поставка не прекращается, а продолжается на условиях конкурентного отбора. Это снизит угрозу дефицита и сохранит стимул к восстановлению энергообъектов, считают потребители.

Поводом для обсуждений стала авария на Березовской ГРЭС в феврале 2016 г., когда пожаром был разрушен третий энергоблок станции, строившийся по ДПМ. Несмотря на то что энергоблок был выведен в ремонт и не работал, потребители продолжали оплачивать его мощность (100 млн руб. в месяц) до ноября.

В ноябре прошлого года уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов обратился к первому зампреду правительства Игорю Шувалову с просьбой увеличить ответственность генерирующих компаний за недопоставки по ДПМ, в том числе дать потребителям возможность в одностороннем порядке разрывать ДПМ. По поручению Минэнерго участники энергорынка до 10 февраля должны были выработать единую позицию.